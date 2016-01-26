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Her salı muhtarlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kaymakamlarla buluşacak

Güneydoğu'daki çatışmalı ortamdan ve 'paralel yapı' ile mücadeleden bahsedeceği bildirildi

26 Ocak 2016 02:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhtar toplantılarının ardından kaymakamlarla yapacağı buluşmasında Türkiye’nin gündemindeki Güneydoğu'daki çatışmalı ortamdan ve 'paralel yapı' ile mücadeleden bahsedeceği bildirildi.

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre, Erdoğan, 2014 yılında halkın sandığa gittiği seçimde seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, göreve başlamasının ardından son dönemlerde görev yapan cumhurbaşkanlarından daha etkin bir tutum içine girdi. 

Türkiye’de, 50 bin 249 muhtar var. Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarları yaklaşık 400 kişilik gruplar halinde kabul etmeye başladı.

Türkiye’de 957 ilçe ve kaymakam, 81 il valisi var. Erdoğan, muhtarlardan sonra kaymakamlar ile buluşacak. Kaymakamlar Toplantısı, 26 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Erdoğan’ın, Türkiye’nin bütün ilçelerinden gelen kaymakamlara; PKK ile mücadele, paralel devlet yapılanmasına karşı MGK   seviyesinde alınan önlemler çerçevesinde değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. 

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