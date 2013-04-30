Her Saatin 16 Dakikası Sosyal Ağlarda Geçiyor

Bilgiye ulaşmanın en kolay yolu olarak hayatımıza giren internet artık günümüzün başlıca eğlence kaynaklarından. Oyundan filme, müzikten sosyal medyaya kadar hayatımıza renk katacak birçok öğe internette zaman harcadığımız konular arasında yer alıyor.

Reklamverenlerin cevabını merak ettiği konuların başında ise kullanıcıların internette en çok nerede vakit geçirdikleri geliyor. Experian‘ın yeni araştırmasına göre internet kullanıcıları arasında sosyal medyanın yeri ayrı.

Zira ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya’daki kullanıcılar arasında yapılan araştırmaya göre internet başındaki her bir saatin yaklaşık üçte biri (%27) sosyal ağlarda geçiriliyor.

Sosyal ağlarda geçirilen süre ABD’de 16 dakikayı bulurken, araştırmadan çıkan sonuçlarda bu rakamın Birleşik Krallık’ta 14, Avustralya’da ise 13 olduğu belirtiliyor. Sosyal ağlar halen internetin en çok vakit geçirilen alanları olsa da bu yıla ait veriler 2012′ye nazaran harcanan zamanda bir düşüş olduğunu da eklemek gerekiyor. Sosyal ağları %9 ile eğlence, %5′i alışveriş, %3′ü ise iş odaklı siteler takip ediyor.

sosyalmedya.com'un haberine göre, Experian’ın araştırma raporunda mobil internet rakamları da yer alıyor. Araştırmaya göre web’in yanı sıra mobil cihazlardan internete giren kullanıcıların zamanını en çok e-postalar alıyor.

Henüz sosyal ağların mobil internette vakit geçirme bakımından liderliği ele geçiremediği dikkatlerden kaçmazken, Facebook ve Twitter gibi akıllı cihazlarda da popüler olan sosyal medya siteleri yine de ikinciliği bırakmıyor.

2013′ün ilk çeyreğine ait verileri barındıran araştırma bulgularında e-postalar mobil kullanımda 14 dakika ile kullanıcıların en çok vakit harcadığı alanların başında gelirken, 9 dakika ile sosyal ağlar ikinci, 8 dakika ile eğlenceye yönelik internet siteleri ise üçüncü sırada bulunuyor.