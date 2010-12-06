Her parası olan buradan daire alamayacak

T24 - Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, Ali Sami Yen Stadyumu arsası üzerinde yapacakları projede politikaları gereği her parası olanın daire sahibi olamayacağını kaydetti.





Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, Galatasaray Kulübü ile yapmış oldukları görüşmeler sonucu projeye ne zaman başlayacaklarının belli olacağını söyledi.

Yaşar Aşçıoğlu, ''Stadı Galatasaray yıkarsa 1 Haziran'da, eğer biz yıkarsak ocak ayında inşaata ve yıkıma başlamayı planlıyoruz. Stad yıkım işi tehlikeli meşakkatli ve zor bir süreçtir. Galatasaray camiasının bu işle uğraşması bana göre yanlış olur. Ayrıca kulübün herhangi bir menfaati olmaz. Bizim menfaatimiz ise işe önce başlamak olur, her iki durumda bizim kabulümüzdür, fark etmez'' dedi.

Proje çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yaşar Aşçığlu, şunları kaydetti:

''Şu anda projeyi şekillendiriyoruz. Şekillendirmek için ise talep topluyoruz. Şu ana kadar talepler yüzde 90 1 1 daire şeklinde. Bugün satışa çıksak Ali Sami Yen projesinin yüzde 100'ünü satmış oluruz. Şu anki talepler doğrultusunda ancak çarşı konusunda daha netleşmedik. Uzmanlar ve danışmanlarımızın raporları doğrultusunda proje netleşecek. Ancak şunu söyleyebilirim ki İstanbul'a ve İstanbul'luya yakışan estetik bir proje olacak.''



'Versace bizden bir blok satın almak istiyor'

Projenin isminin Selenium olacağını bildiren Aşçıoğlu, ama ön ismini ortakları Torunlar ve kendilerinin profesyonel gruplar ile çalışma yapıp belirleyeceklerini söyledi.

Yaşar Aşçıoğlu, ''Versace bizden 1 blok satın almak istiyor ve Versace markası ile bir rezidans yapmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor'' dedi.

Projeye ihaleyi ilk aldığı günden beri ortak alacağını söylediğini belirten Aşçıoğlu, ''Riskleri bölmek ticarette doğru bir yoldur. Bir iş yapacağına üç iş yaparsınız ve ülkeye daha faydalı olursunuz. Bu mantıkla çocukluk arkadaşım Eray Kapıcıoğlu ile ortaklık konuştuk. Kamuoyunda ve ticaret dünyasında dürüst iş adamlığı ve başarılarıyla tanınan Torunlar ile anlaştık. Çok güçlü bir grup olduk, uyum içinde çalışmamızdan dolayı mutluyum'' diye konuştu.



'Yatırım tutarı 300 milyon dolar civarında olacak'

Projenin yatırım tutarının 300 milyon dolar civarında olacağını, hasılatı ise piyasanın belirleyeceğini ifade eden Aşçıoğlu, şunları belirtti:

''Şu ana kadar topladığımız talepler mevcut Ali Sami Yen projesinin satılık alanlarının tamamı kadar. Talep hala gelmeye devam ediyor. Metre kare fiyatları proje netleşince belli olacak ancak asla fiyatta uçmayacağız, olması gereken kadar bir fiyatla çıkmayı planlıyoruz. Doğru fiyat ve doğru proje ile yola çıkacağız. Hepsini satacak kadar talep topladık diye fiyatı asla şişirmeyi düşünmüyoruz. Satışa çıktığımız anda inanıyorum ki yüzde 200 talep toplamış olacağız. Bizim politikamız gereği her parası olan bizden daire alamayacak. Önceki projelerimizde olduğu gibi, her zaman kamuoyunun önündeki saygın kişiler bu projemizde de olacaktır.''





