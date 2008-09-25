'Her kurbağanın eti yenmez'

İngiltere'de yaşayan olayda bir çimen yılanı, dişlerinin arasına aldığı kurbağayı yutmak için 10 dakika mücadele verdi. Ancak kurbağa, 'her kuşun eti yenmez' sözünü kanıtlarcasına kendini yem yapmadı ve doğanın ona verdiği bir 'silah' sayesinde kurtulmayı başardı.Bu tür kurbağalar, kendini tehlikede hissettiği anda tüm vücuduyla bir sıvı salgılıyor. Bu örnekte olduğu gibi, salgılanan sıvı yılanın 'ağız tadına uygun olmadığı için', çaresiz kalan yılan onu bırakmak zorunda kaldı.