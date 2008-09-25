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Yaşam

'Her kurbağanın eti yenmez'

Kurbağayı yakalayan yılan, midesine birşey indireceği için sevinmişti. Ancak talihsiz yılanın sevinci kursağında kaldı

25 Eylül 2008 03:00

Kurbağayı yakalayan yılan, midesine birşey indireceği için sevinmişti. Ancak talihsiz yılanın sevinci kursağında kaldı.

İngiltere'de yaşayan olayda bir çimen yılanı, dişlerinin arasına aldığı kurbağayı yutmak için 10 dakika mücadele verdi. Ancak kurbağa, 'her kuşun eti yenmez' sözünü kanıtlarcasına kendini yem yapmadı ve doğanın ona verdiği bir 'silah' sayesinde kurtulmayı başardı.


Kurtulmayı başaran kurbağa nefes nefese kaldı.

Bu tür kurbağalar, kendini tehlikede hissettiği anda tüm vücuduyla bir sıvı salgılıyor. Bu örnekte olduğu gibi, salgılanan sıvı yılanın 'ağız tadına uygun olmadığı için', çaresiz kalan yılan onu bırakmak zorunda kaldı.

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