"Her insanın saygıyı hak ettiğine inanan bir kahraman": ABD Sivil Haklar Hareketi'nin sembol ismi John Lewis, hayatını kaybetti

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ABD'nin Sivil Haklar Hareketi'nin sembol isimlerinden ABD Temsilciler Meclisi üyesi John Lewis, 6 ay boyunca kanserle savaş verdikten sonra 80 yaşında hayatını kaybetti.

Lewis'in ailesi bir açıklama yayımlayarak, "Büyük bir keder ile Temsilciler Meclisi üyesi John Lewis'in hayatını kaybettiğini bildiriyoruz" yazdı. Açıklamanın devamında, "Birçok kişi ona Kongre'nin vicdanı ve ABD tarihinin bir ikonu olarak saygı duyardı, ancak biz onu hep sevecen bir baba ve kardeş olarak tanıdık. O, her insanın saygıyı hak ettiğine inanan mücadelenin kahramanlarından biriydi. Hayatını barışçıl aktivistliğe adadı ve eşit haklar mücadelesi için hiç susmadı".

Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de yayımladığı baş sağlığı mesajında Lewis'i "ABD tarihinin en önemli kahramanlarından biri" olarak nitelendirdi

Lewis, Sivil Haklar Hareketi'nin liderlerinden Corey Tindell ile aynı günde hayatını kaybetti. ABD'de sistematik ırkçılığa karşı eylemler sürerken iki sembol ismin hayatını aynı günde kaybetmesinin ardından birçok yerde anma etkinlikleri düzenlenmesi bekleniyor.

Lewis, 2019'un sonlarında kendisine 4. aşama pankreas kanseri teşhisi konduğunu açıklamıştı. Lewis, o dönem yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca hep savaş verdim; özgürlük için, eşitlik için, temel insan hakları için... Ancak asla böyle bir savaş vermek zorunda kalmamıştım" demişti.

Dr. Martin Luther King Jr.'ın takipçilerinden olan Lewis, Freedom Riders'a katılarak otobüslerde siyahlar ile beyazlar arasındaki ayrı oturma yerlerine karşı çıkmış, barışçıl sivil haklar eylemine katılmış ve Sivil Haklar Hareketi'nin en önemli anlarından kabul edilen 1963 Washington yürüyüşünde henüz 23 yaşındayken tarihi bir konuşma yapmıştı.

Lewis'in, "Kademeli özgürlük değil, şimdi özgürlük istiyoruz" sözleri eşitlik talep eden birçok hareketin sloganlarından biri haline geldi.