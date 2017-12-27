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Dünya
Deutsche Welle

Her iki Almandan biri "Merkel 2021'den önce gitsin" diyor

Her iki Almandan biri Başbakan Angela Merkel'in 2021 seçimlerinden önce görevi bırakmasını istiyor. Yüzde 36'lık kesim ise Merkel'in dört senelik görev süresini tamamlaması taraftarı.

27 Aralık 2017 15:35

Almanların neredeyse yarısı Başbakan Angela Merkel'in 2021'deki Federal Meclis seçimleri öncesinde görevi bırakmasını istiyor.

YouGov araştırma şirketinin Alman haber ajansı dpa için yaptığı ve çarşamba günü yayınlanan anketine göre Almanların yüzde 47'si Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel'in 2021'de yapılması planlanan bir sonraki genel seçimlerden önce başbakanlık görevinden ayrılmasını destekliyor.

Ankete katılanların yüzde 36'sı ise Merkel'in bir sonraki seçimlere kadar dört yıllık görev süresinin sonuna kadar koltuğunu korumasını istiyor.

Merkel'e destek seçimlerin üzerinden üç ay geçmesine rağmen yeni hükümetin oluşturulamaması sebebiyle düşüyor.

24 Eylül'deki Federal Meclis seçimlerinin ardından ekim ayının başında YouGov tarafından yapılan başka bir ankete göre Merkel'in 2021'den önce görevden ayrılmasını isteyenlerin oranı yüzde 36'ydı. Buna karşılık, seçimlere kadar başbakanlık görevini yürütmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 44'tü.

CDU ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), 24 Eylül'deki seçimlerde en yüksek oy oranını alan parti olmalarına rağmen aldıkları oy oranı tek başına iktidara gelmelerine yetmedi. Seçim sonrasında ilk başta Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi (Bündnis 90/Die Grünen) ile koalisyon öngörüşmeleri yapan CDU/CSU, bu görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bir önceki dönemde büyük koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) yöneldi.

CDU/CSU ile SPD arasında koalisyon öngörüşmelerinin 7 Ocak 2018'de başlaması bekleniyor. Görüşmeler sonucunda büyük koalisyonun kurulma ihtimali varken, SPD'nin dışarıdan desteklediği ve Merkel liderliğinde kurulan bir azınlık hükümeti de ihtimaller arasında. Bu öngörüşmelerden bir sonuç çıkmaması halinde erken seçimlere gidilebilir.

dpa, DÇÜ/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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