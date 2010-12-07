T24 - Bazı zamanlarda çok susuyor, susadıkça içiyoruz. Peki neden susadığımızı hiç merak ettiniz mi? Aslında bunun gayet basit bir açıklaması var. Organizma, su rezervleri azalmaya başlayınca, beyne sinyal veriyor ve biz de susuyoruz. Başlıca içeceğimiz su olsa da gün boyunca, sağlığımız için başka içeceklere de yer vermemiz büyük önem taşıyor. Çünkü organizmamız sudan başka sıvılara da ihtiyaç duyuyor. Ancak her içeceğin bir saati var...





Saat 08.00



Uyanınca 1 bardak ılık su için.



Neden?



Organizma gece boyunca toksin ve artık maddeler üretiyor. Uyku sırasında sıvı kaybı devam ederken, sıvı alımımız duruyor. Bu yüzden uyanır uyanmaz bir bardak su veya bitki çayı içmeye özen gösterin.



Ne işe yarıyor?



Oda ısısında bekletilmiş bir bardak su içmek, böbrek ve bağırsakların işlevini artırarak vücudu toksin ve artıklardan temizliyor. Cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Bu maddelerin vücuttan atılımını kolaylaştırmak ve vücudun ısı mekanizmasını gün boyunca dengelemek için sabahın erken saatlerinde sıvı almak çok yararlı.



Öneri:





Sabah uyandığınız zaman tıpkı yüzünüzü yıkamak gibi vücudunuzun içini de yıkamanız gerekiyor. İçtiğiniz ılık suya birkaç damla limon veya greyfurt suyu karıştırabilirsiniz. Dilerseniz su yerine idrar söktürücü veya toksin atıcı özellikler içeren bitkisel çaylar da içebilirsiniz.



Kahvaltı



Kahvaltıda bir fincan kahve veya bir fincan siyah çay için...



Neden?



Günün ilk öğününde sizi uyandıracak içecek alternatiflerini tercih edin.



Ne işe yarıyor?



Kahve ve çay sinir sistemini uyaran maddeler içerir. Bu maddeler hızla enerji verip zihni açar ve konsantrasyonu artırır. İçerdiği kafein sayesinde gün ortasına kadar sizi zihinsel olarak formda tutar. Ayrıca metabolizmayı da hızlandırıyor.



Öneri:



Kahve içmeyi seviyorsanız, susuzluğu gideren serinletici bir içeceğe ne dersiniz? Bunun için yoğun bir kahve hazırlayın. Kahvenizi bir tatlı kaşığı toz şekerle tatlandırıp soğumaya bırakın. İçine birkaç taze nane yaprağı, birkaç karanfil ve parça buz ilave edin. Buzdolabında bekletip için.



Saat 10.30



Ara öğünde bir bardak taze sebze suyu veya süt için.



Neden?



Sabahları saat 10.00 ile 11.00 arasında vücudun su rezervi azalıyor. Kan şekeri düşüyor, yorgunluk ve konsantrasyon azalması baş gösteriyor. Bu aşamada vücudun yeniden şarj edilmesi gerekiyor. Organizmayı tazeleyerek güçlendirecek ve kan şekerini düzenleyecek bir içecek gerekiyor.



Ne işe yarıyor?



Sebze suları özellikle sıcak havalarda terle kaybedilen vitamin ve mineral tuzlarının geri alımını sağlıyor. Ayrıca sebzelerde bulunan karbonhidrat sayesinde kan şekerini düzenliyor; konsantrasyonu yükseltiyor. Sütte bulunan karbonhidrat da aynı görevi başarıyla yerine getiriyor.



Öneri:



Evdeyseniz sebzeleri blendırdan geçirip sebze suyu hazırlamak kolay, ancak iş yerinde veya dışarıdaysanız, süt daha kolay ulaşılabilir bir tercih olacaktır. Eğer süt içmeyi sevmiyorsanız, sütün içine bir tatlı kaşığı Türk kahvesi koyarak içerseniz, farklı bir tat denemiş olursunuz



Saat 12.00



Öğle yemeği saati ayran veya maden suyu için.



Neden?



Çünkü enerjileri yüksektir ve son derece sağlıklıdır.



Ne işe yarıyor?



Ayran, kalsiyum ihtiyacınızı karşılar. Maden sularında bulunan mineraller gün ortası için iyi bir takviye sağlar. Ayran yerine kefir içeceği de kalsiyum ve prebiyotik açından zengindir.



Öneri:





Ayranın içine taze nane katarak, nanenin ödem söktürücü özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Nane, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler ödem çözücüdür ve ayrana güzel bir lezzet verirler. Ayrıca maden suyuna yarım limon sıkıp içmek C vitamini almanızı da sağlar.



Saat 15.00



Yemekten sonra hazmı kolaylaştıran bir içeceği seçin.



Neden?



Uykunuzu açacak bir bardak çay size iyi gelecektir.



Ne işe yarıyor?



Çay hem hazmı kolaylaştırıyor, hem de içeriğindeki tein maddesi nedeniyle genelde bu saatlerde baş gösteren uyku halini engelliyor.



Saat 23.00



Yatmadan önce süt için.



Neden?



Gece uykusuyla birlikte büyüme hormonu salgılanır ve bu hormon, yıpranan vücudumuzu tamir eder.



Ne işe yarıyor?



Kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı oluyor.



Öneri:



Sıcak veya soğuk bir bardak süt yerine kefir içeceği veya yoğurt tüketmek de aynı vazifeyi görecektir.







