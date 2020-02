Her hemoroid hastasına aynı tedavi uygulanmamalı

ANKARA, (DHA) - HEMOROİT hastalığı için çok sayıda tedavi seçeneği bulunduğunu belirten Medicana Internatiol Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fahri Yetişir, her hemoroid hastasına aynı tedavinin uygulanamayacağını söyledi. Yetişir, “Hangi tedavinin uygulanacağının belirlenmesi en önemli aşamalardan biridir, her hastaya aynı tedavi uygulanmaz” dedi.

Hemoroidin son yıllarda beslenme ve yaşam şeklinin değişmesi sonucunda daha sık karşılaşılan bir hastalığa dönüştüğünü vurgulayan Doç. Dr. Yetişir, hemoroidin belirtileri arasında büyük tuvalet sonrasında açık kırmızı renkte kanamaların görüldüğünü dile getirerek, “Hemoroid, anal bölgede irritasyon, kaşıntı, ağrı ve huzursuzluk hissi, anüs etrafında şişlikler ve meme şeklinde kendini gösterebilir” dedi.

EVDE UYGULANABİLECEK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Hemoroid tedavisi için evde uygulanabilecek yöntemleri anlatan Doç. Dr. Yetişir, yüksek lifli gıdalar ve meyve ve sebzeyi daha fazla tüketmenin önemine vurgu yaptı. Yetişir, “Bu sayede vücudumuz kendini kabızdan korur ve en önemli hemoroid tetikleyicilerinden biri ortadan kalkar” dedi.

Bir leğenin içine banyo suyundan biraz daha sıcak su konularak içerisine 15-20 dakika oturulmasının rahatlama sağlayacağını belirten Doç. Dr. Yetişir, “Anal bölgenin temizliği ve hijyeni için ılık su kullanılmalıdır. Alkol ve parfümden kaçınılmalıdır. Temizlikten sonra kurutulmalıdır”dedi.

Bölgesel yüzeysel tedaviler arasında yer alan, basit lokal hemoroid kremlerinin erken evre hemoroidlerde anal bölgedeki huzursuzluk ve kaşıntı hissini yok etmek için kullanılabileceğini söyleyen Doç Dr. Yetişir, bir haftadan daha uzun süre kullanıldıklarında cildin incelmesine neden olabildikleri için hidrokortizon içeren hemoroid kremlerini uzun süreli kullanmamak gerektiğine dikkat çekti.

“GELİŞEN TEKNOLOJİ TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRDI”

Günümüzde hemoroid hastalığı için çok sayıda tedavi seçeneği bulunduğunu belirten Doç. Dr. Fahri Yetişir, her hemoroit hastasına aynı tedavinin uygulanamayacağını, hangi hastaya hangi tedavinin uygulanacağının en önemli aşama olduğunu ifade etti.

Sağlık teknolojilerinin gelişimiyle birlikte hemoroid tedavisinin de kolaylaştığını ve hastalara önemli fayda sağladığını belirten Yetişir, “Hemoroidi kuagüle etmek için radyofrekans, infrared ve lazer kullanılabilmektedir. Bu işlemin çok daha küçük ameliyat kesileri ve işlem sonrasında da az ağrı gibi avantajları bulunuyor. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişme olasılığı da daha az olur. Hastaların ameliyat yaraları çok daha çabuk iyileşir. Bu işlemler lokal anestezi altında yapılıp 2-3 saat gözetim altında tuttuktan sonra hastalar taburcu edilebilir. Hastanede yatmalarına genellikle gerek olmaz. Bu işlem sonrasında hastalar işlerine daha çabuk dönebilirler” dedi.

Hemoroid cerrahisi hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Fahri Yetişir, “Hemoroidin çok komplike olduğu durumlarda cerrahi tedavi tercih edilebilmesine rağmen bu yöntemi eskisi kadar sık kullanmamaktayız. Hastalıklı hemoroit dokusunun çıkartılması anlamına gelen bu işlem genel veya lokal anestezi ile yapılabilmektedir” diye konuştu.