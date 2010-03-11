Her hareketimiz izlenebilir!

T24 - Japon mühendisler, taşıyanın her hareketini analiz edip o sırada ne yaptığını anlayarak rapor eden cep telefonu geliştirdi.





Artık akıllı cep telefonlarının çoğunda bulunan ivmeölçeri kullanarak kişinin her hareketini tespit eden teknoloji geliştirildi. Sistem ticarileşirse, personelini sürekli takip etmek isteyen yöneticilerin veya kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadınların ‘işi’ kolaylaşacak.



Japon telekomünikasyon devi KDDI Corporation mühendislerince geliştirilen sistem, bir kişi tarafından kullanılan akıllı cep telefonundaki ivmeölçerin hareketlerini analiz ediyor ve merkez sunuculardaki analitik yazılımlarda yüklü davranış modelleriyle kıyaslayıp kişinin o esnada ne yaptığını saniye saniye söylüyor.



KDDI, sistemi öncelikle yöneticilere ve istihdam ajanslarına pazarlamayı planlıyor.





Geliştirme ekibinde yer alan Japonya International University araştırmacılarından Philip Sugai, yeni teknolojinin son derece önemli olduğunu, özellikle sağlık ve güvenlik alanlarında çok işlevsel olacağını belirtiyor.



Sistemin hasta takibi ve personel verimliliği gibi konularda çığır açacağını savunan Sugai, “ancak personel takibi ve işgücü optimizasyonu gibi amaçlarla kullanılırken istenmeyen suiistimaller de olabilir” uyarısında bulundu.



Cep telefonlarındaki sensörler bugüne kadar sadece yürümek ve koşmak gibi tekrarlı hareketleri anlayıp yorumlayabiliyordu. Yeni teknoloji ise, bunlara ek olarak, merdiven çıkma, dans etme, temizlik yapma ve hatta sevişme hareketlerini de doğru olarak tespit edebiliyor.



Örneğin bir temizlik personelinin taşıdığı KDDI telefonu, kişinin yerleri süpürme, yüzey ovma, çöp boşaltma gibi faaliyetlerini birbirinden ayırt edebiliyor.



KDDI araştırma laboratuarı başkanı Hiroyuki Yokoyama, personelin verimliliğini artırmada çok işe yarayacak sisteme bütyük rağbet olduğunu belirtti. Ancak mahremiyet konusunda özellikle dikkat çeken Yokoyama, “firmalar bu sistemleri çalışanları üzerinde kullanırken mutlaka onlarla uzlaşarak bunu yapmalı” dedi.



Japonya'da personelin izlenmesini sağlayan sistemlerin kullanımı yeni değil. Örneğin TIR şoförleri sürekli cep telefonları üzerinden izleniyor. Mobil satış ekipleri de GPS ağları kullanılarak takip ediliyor.



Ülkedeki insan hakları grupları bu tür teknolojilerin kullanımını şiddetle eleştiriyor. BBC'ye konuşan insan hakları avukatlarından Kazuo Hizumi, bu teknolojileri üretip satanların insanları "makine" olarak görmeke, 'sığırları izler gibi onları izlemekle" suçluyor.



KDDI gibi dev bir firmanın bile bu tip bir teknolojiyi pazarlama kalkışabilidğini vurgulayan Hizumi, "Sokaktaki insan insan hakları konusunda duyarsız. Japonya karanlık bir çağa doğru ilerliyor" ifadesini kullandı.