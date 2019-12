Her hafta seks karşılığı “evlilik”

T24 - İnsan ticareti iddiasıyla Samsun’da başlayıp aylar süren bir operasyondan ‘muazzam organize işler’ çıktı.Kimsesizler yurdundan kaçırdıkları çocuklara fuhuş yaptıran örgütle ilgili 7 polis, 2 adliye çalışanı ve gümrük görevlileri de dahil 73 sanık hâkim karşısına çıktı, farklı ülke mensubu 115 kadın ‘şikayetçi’ olarak yer aldı.



Samsun’da insan ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan suç örgütünün Ankara Özel Yetkili 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına başlandı. Örgütün, kimsesizler yurdundan kaçırdıkları çocuklara fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı. Haziran’da yapılan operasyonlarla gözaltına alınanlardan 41 kişi tutuklandı. Aralarında 7 polis, 2 adliye çalışanı ve gümrük görevlilerinin de bulunduğu toplam 73 sanık hâkim karşısına çıktı. Cumhuriyet Savcısı Önder Yamaç tarafından hazırlanan iddianamede, farklı ülke mensubu 115 kadın “şikayetçi” olarak yer aldı.





15 aylık soruşturma



İki gün süreyle devam eden duruşmaların ilk gününde okunan iddianameye göre uzun süredir Samsun ve çevre illerde faaliyet gösteren örgüt hakkında bir çok ihbar alındı. Ancak her defasında örgütün ihbarları önceden haber alıp önlem aldı. Örgüte yardımcı olan bazı istihbarat polisleri ve adliye çalışanlarını belirleyen savcılık, şüphelilerin ve avukatlarının belgelere ulaşmalarını önlemek amacıyla öncelikle dosya için gizlilik kararı aldı. 15 ay süren soruşturmada özel seçilen polisler, aylarca delil toplamak için bahse konu otellerde ve restoranlarda gizli kamera çekimleri yaptı. Bazı polisler müşteri gibi davranarak, kadınlarla ve otel görevlileri ile fuhuş pazarlığı yaptı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 50’ye yakın işyeri basıldı belge ve doküman toplandı. Yaklaşık 1.5 yıl süren çalışmanın ardından hazırlanan iddianamede örgüt faaliyetleri şöyle sıralandı:



Kimsesiz kızlar kaçırıldı: Örgüt lideri Hilmi C.’nın sevgilisi Zarima L. Dağıstan’da yetiştirme yurtlarında kalan kızları, sahte pasaportla örgüt üyesi olan Sarp Kara Hudut Kapısı’ndaki örgüt üyeleri aracılığıyla yasal olmayan yollarla ülkeye soktu. Bu şüpheliler hakkında ayrıca Bartın Savcılığı’na fezleke düzenlendi. Örgüt, kadınları, 10-20 bin dolar borçlandırıp çalıştırdı. İçki masalarına oturarak ve fuhuş yaparak para kazanan kadınlar, kazandıkları paralarla borçlarını ödemeye çalıştılar.



Polisten haber alıyorlardı: İşletme sahipleri polis baskınlarını önceden öğrenip, çalıştırdıkları kadınları bulundukları mekanlardan kaçırıp, polis kontrol yaptıktan sonra geri getirdiler. Aynı şekilde otel çalışanları hem içerden hem otel etrafına koydukları, kameralı izleme ve çevrede nöbet tutan örgüt elamanları sayesinde baskınları önceden haber aldılar.





Her hafta seks karşılığı “evlilik”



İddianamede, örgüt mensuplarından Marine J.’nin, kadınların içkilerine cinsel gücü artırıcı ilaçlar attığı, bir kadının içkiler sebebiyle hastanede tedavi gördüğü, bir kadında AIDS, 11 kadında da cinsel yolla bulaşıcı hastalıklar bulunduğu da yer aldı. Şüpheli Tarık Y.’nin, yabancı uyruklu bir kadının Türk vatandaşlığını alabilmesi için 50 yaşındaki N.L. ile formalite evlilik yapması için girişimde bulunduğu da belirlendi. Buna göre Tarık Y., 1000 dolar ve her hafta kadınla birlikte olma karşılığında N.L.’yi evlenmeye ikna etti. Üç yıl sürecek evlilik, N.L.’nin ikamet ettiği köydeki muhtarlıkta yapıldı.