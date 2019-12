İki yıl boyunca Pınar Kür, Çiğdem Anad ve Aysun Kayacı’yla birlikte “Haydi Gel Bizimle Ol” isimli sohbet programını sunduktan sonra bu sezon Önder Açıkbaş’la “Güzel Haberler” isimli programa başlayan Müjde Ar, her hafta savcılığa gittiğini söyledi.



Televizyonda yaptığı ilginç yorumlarla gündeme gelen Ar, geçen dönemde “Adıyamanlılar mağarada yaşıyor” sözleri nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Adıyaman ve İlçeleri Dayanışma Derneği, Ar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini” aşağılama suçundan cezai işlem yapılmasını istemişti.



Ar, bu sezondaki programda da “Bayramda Sezen Aksu’nun evindeydim. Sezen, ‘Kürt açılımı çıkmaza girdi. Gel Başbakan’ı birlikte arayalım’ dedi. İki kadeh içtik, Başbakan’ı aradık” demişti. Bunun üzerine Aksu internet sitesine, “Sezen Aksu bayramı Paris’te geçirmiştir. Programda bahsi geçen diyalog ve ifadeler tamamıyla hayal ürünü mizahi bir kurgudur” şeklinde açıklama koyarak yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmaya çalışmıştı.



Programlarda yaptığı yorumlar yüzünden sürekli hakkında suç duyusu yapıldığını belirten Müjde Ar, “Ben her hafta savcılıktayım. ‘O’nu dedin, bunu dedin?’ diye her dakika bir şeyler oluyor” diye konuştu.



Kayacı da çağrılıyor



Öte yandan Müjde Ar’ın kendisiyle birlikte “Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?” gibi sözleri nedeniyle tepki çeken ve hakkında suç duyurusunda bulunulan Aysun Kayacı da savcılığa çağrılıyor. Ancak Kayacı ABD’de bulunduğu için avukatı aracılığıyla mazeret bildiriyor.