Her hafta eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Başak Demirtaş: Yolculuk mücadelenin bir parçası

Her hafta Diyarbakır’dan Edirne’ye kilometrelerce yol kat ederek tutuklu eşi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı görmeye giden Başak Demirtaş, yolculuğunu hakkında, "Evet ben her hafta Selahattin’i ziyarete gidiyorum. Onu görünce moral alıyorum, güç alıyorum. Bu yolculuğu bir taraftan da mücadelenin bir yönü olarak düşünüyorum. Çünkü Selahattin bizlerden kilometrelerce uzakta bir yere özellikle konuldu. Her hafta giderek aynı zamanda bunu boşa çıkarttığımı da düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Arjin Dilek Öncel'e konuşan Başak Demirtaş, kendisi için mücadelenin, insanların ötekileştirilmediği bir dünyada yaşamak anlamına geldiğini kaydetti. Demirtaş, “Haksız ve hukuksuz yere aşından, işinden, ekmeğinden olmadığı, emeğinin karşılığını aldığı, eşit ve adil bir dünyada yaşayabilmeleri, demokratik bir ülkede yaşayabilmelerini sağlamak, barışın hakim olduğu bir ülkede ve bir dünyada yaşamak benim için asıl mücadeledir” dedi.