Her hafta eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Başak Demirtaş: Yolculuk mücadelenin bir parçası

"Türkiye'de yargı düzeni adil değil"

Eşi Selahattin Demirtaş hakkında önce çıkan tahliye ve ardından tekrar tutuklama kararına ilişkin konuşan Başak Demirtaş, “Yargılaması devam eden bir davayla ilgili bu çok olağan bir durum değildi. Benzeri iş insanı Osman Kavala için de yaşandı. O da beraat ettiği gün tekrar tutuklandı. Dolayısıyla Türkiye’deki yargı düzeni adil işliyormuş gibi düşünmemek gerekiyor. Türkiye’de yargı düzeni adil değil ve bu nedenle adil bir karar da beklemek doğru değil” dedi.

"Adil yargılama düzeni mücadele ile gelir"

Adil bir yargılama düzenin ancak mücadelenin büyütülmesiyle gerçekleşebileceğini dile getiren Demirtaş, “Sürekli böyle devam edecek diye bir şey yok. O nedenle mücadelemizi eğer daha fazla büyütürsek, bir gün gerçekten yargı düzeni ve insanların adil yargılanacağı bir düzeninin olacağını düşünüyorum. O gün gelince Osman Kavala, Selahattin gibi haksız ve hukuksuz yere cezaevinde olan, yargılanan birçok insanın da tek celsede beraat edeceklerini düşünüyorum. Şunu gördük, bir insanı cezaevinde bir hücreye koyabilirsiniz. Hapsettiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak o kişinin düşünceleri halkıyla sevdikleriyle buluşmaya devam ediyor. Selahattin’i oraya hapsedemediklerini çok net bir şekilde insanların ona olan sevgisinde ve ilgisinden anlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

"Cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadelemizi büyütmemiz gerekiyor"

8 Mart’a doğru giderken kadınların cinsiyet eşitliğini sağlamaları için mücadeleyi büyütmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Maalesef ki kadınların hem Türkiye’de hem de bütün dünyada yaşamı eşit koşullarda değil. Hala her gün kadın cinayetleri yaşanıyor. Evinde şiddet gören birçok kadın var. Çocuk yaşta evlilikler yaşanıyor. O nedenle cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadelemizi büyütmemiz gerekiyor.”