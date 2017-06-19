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Yaşam

Her gün vatandaşlara yemek yapıp dağıtıyor

Türkiye Aşçılar Milli Takım direktörü Emrah Köksal Sezgin, ramazan ayında hayırseverlerin de desteğiyle 250 kişilik yemek yapıp iftarda vatandaşlara dağıtıyor

19 Haziran 2017 16:24

Türkiye Aşçılar Milli Takım Direktörü Emrah Köksal Zengin, her gün kendi elleriyle yaptığı yemekleri sokak sokak gezerek dağıtıyor. Yardımseverlerin de desteğiyle her gün yaklaşık 250 kişilik yemek yapan Zengin, dağıtım esnasında kendi tasarladığı kamyoneti kullanıyor.

Yaptığı işin şimdiye kadar aldığı yüzlerce madalya ve ödülden daha değerli olduğunu söyleyerek, “Bizim işimiz yemek yapmak. Nerede ve ne için olduğuna bakmaksızın iyi yemek yapmaya çalışırız. Herkes gelip teşekkür edip dua ediyor. Zaten aşçılık, şeflik, yemek yapmak böyle bir şey. Doğru noktalarda ulaştığında çok güzel geri dönüşler alıyorsunuz," ifadelerini kullandı.

Her gün farklı yemek yaptıklarına dikkat çeken Köksal Zengin, ilginin yoğun olmasından dolayı önümüzdeki yıl da bu organizasyonu gerçekleştireceğini söyledi. 

 

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Türkiye Aşçılar Milli Takım DirektörüEmrah Köksal Zengin

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