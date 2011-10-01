-Her gün sulandırılmış çorbadan kurtuldular MOGADİŞU (A.A) - 01.10.2011 - Türkiye'den gelen yardımlar sayesinde Somali'nin başkenti Mogadişu'daki yetim çocukların da yüzü gülmeye başladı. Kaldıkları yetimhanede her gün iki öğün sulandırılmış çorba içmek zorunda kalan minik çocuklar, Türkiye Diyanet Vakfının yardımı sayesinde sıcak yemeğe kavuştu. Mogadişu'daki Hazreti Ayşe Yetimhanesinde kalan çocukların durumu yürekleri sızlatıyor. Yaşları 6 ile 13 arasında değişen 200 kız çocuğu, çok zor şartlar altında barınmaya ve eğitim almaya çalışıyor. İmkansızlıklar nedeniyle yemek olarak günde sadece iki öğün sulandırılmış çorbanın dağıtıldığı yetimhanede, yeterli yemek olmaması nedeniyle yetkililer bazı çocukları başka okullara göndermek zorunda kalıyor. Çocukların yatakhaneleri de yokluktan nasibini alıyor. Elektriğin olmadığı yatakhanelerde, çocuklar eski sünger yataklarda uyumak zorunda kalıyor. Çarşafları da yıpranmış olan yatakhanede, karanlıktan korkan çocuklara yetkililer el feneriyle yardımcı olmaya çalışıyor. Yetimhanenin bu kötü şartları Türkiye'den gelen yardımın ardından değişmeye başladı. Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Mogadişu'daki ekibi yetimhanenin yemek dahil tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Zor şartlarda ve genellikle aç geçen günlerin ardından gerçek bir yemeğe kavuşan çocukların yüzü gülmeye başladı. Yetimhane Müdürü Zeynep Şeyh Abdi Yeruh, yetimhaneye ülkede yaşanan olaylar nedeniyle kurulduğu 1986 yılından beri hiç bakım yapılmadığını söyledi. Binanın fiziki şartlarının çocuklar için çok yetersiz olduğunu ifade eden Yeruh, çocukların eğitim gördükleri sınıfların camlarının ve sıralarının büyük bölümünün kırık olduğunu vurguladı. Türkiye'den yardım gelmeden önce çocuklara yeterli yemek dağıtamadıklarını da anlatan Yeruh, şöyle konuştu: ''Çocuklara genellikle çorba veriyorduk. Sadece iki öğün verebildiğimiz çorbayı tüm çocuklara yetsin diye sulandırmak zorunda kalıyorduk. Yemeklerin yetmemesinden dolayı çocuklarımız genellikle aç kalıyordu. Bu nedenle daha önce 350 olan mevcudumuzu 200'e düşürmek zorunda kaldık. Yemek dağıtamadığımız için 150 çocuğumuzu başka yerlere gönderdik. İyi ki Türkiye'den yardım geldi. Gelen yardım kapsamında buradaki yetimhanenin yenileneceği belirtildi. Çocuklarımız artık sıcak yemeğe kavuştu. İnşallah daha sonraki dönemde yetimhanemiz daha da iyi duruma gelecek. Türkiye'ye çok minnettarız.'' Yetimhanede elektriğin olmadığını da anlatan Yeruh, küçük bir jeneratörün olduğu merkeze gece sadece iki saat elektrik verebildiklerini söyledi. Özellikle küçük çocukların karanlıktan korktuğunu vurgulayan Yeruh, ''Küçük çocuklar karanlıktan çok korkuyor. Burada kalan bakıcı kadınlar ellerinde fenerlerle onlara yardımcı olmaya çalışıyor'' diye konuştu. TDV Somali yetkilisi Yüksel Sezgin ise yetimhanenin durumu hakkında bilgi sahibi olur olmaz harekete geçtiklerini belirtti. Buradaki mevcut şartların iyileştirilmesi için çalışmalara başladıklarını ifade eden Sezgin, ''Aşçı ve yardımcıları da dahil olmak üzere yetimhane mutfağının eksiklerini tamamladık. Buranın yemek ihtiyacını da karşılıyoruz. Artık çocuklar yataklarına aç girmeyecek'' diye konuştu.