Her gün kirli çoraplarını koklayan adamın akciğerlerinde mantar enfeksiyonu meydana geldi

Çin'in Zhangzhou kentinde yaşayan Peng soyadlı bir kişinin her gün kirli çoraplarını kokladığı için akciğerlerinde ciddi bir mantar enfeksiyonu meydana geldi.

Çin basınında yer alan habere göre Peng öksürük ile göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti ve doktorlara muayene sırasında "Giydiğim çorapları koklamaya bağımlıyım" dedi.

Doktorlar kirli çoraplarını koklamayı alışkanlık haline getiren Peng'in çoraplarındaki mantar sporlarını ciğerine çektiğini ve bunun bir mantar enfeksiyonuna sebep olduğunu belirledi.

Doktorlar bu teşhis üzerine tedaviye başladı ve Peng'in iyileşeceğini açıkladı.