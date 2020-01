Kaybettiği sahibinin mezarına her gün geliyor

Ordu'da 1 yıl önce vefat eden İsmail Öztürk'ün kangal cinsi köpeği ‘Zozo’, sahibinin mezarını her gün ziyaret ederek ilginç bir sadakat örneği gösteriyor. Zozo, her gün mutlaka 5 dakikasını evin yanında bulunan sahibinin mezarında geçiriyor.

İHA'nın haberine göre, sahibine olan sadakati ile dikkat çeken, adına filmler yapılıp Japonya'da heykeli dikilen ‘Haçiko’ adlı köpeğin hikayesinin bir benzeri Ordu'da yaşanıyor.



1.5 yıl önce henüz yavru iken aldığı köpeği Zozo’yu çok seven İsmail Öztürk, geçen yıl 10 Şubat 2014 tarihinde vefat etti. Öztürk, evin yakınında bulunan aile kabristanlığına defnedildi.



Sahibinin vefatından sonra onun yokluğuna alışamayan Zozo, o günden bu yana her gün sahibinin mezarını ziyaret ediyor. Her gün mutlaka 5 dakika kadar sahibinin mezarını ziyaret eden Zozo, görenleri imrendiren bir sadakat ve vefa örneği sergiliyor.

Mezarı üstüne yatıyor

İsmail Öztürk'ün oğlu Zafer Öztürk, Zozo’yu henüz bir haftalık iken aldıklarını belirterek, “Babam Zozo’yu çok severdi. Adeta çocuğu gibi baktı. Babamı bir yıl önce kaybettik. Ben birkaç kere mezar üstüne geldiğimde Zozo’yu mezar üstüne yatıp uzanmış gördüm. Zaman zaman benimle birlikte gelir mezarın üzerine yatar, uzanır sadakatini gösterir” dedi.