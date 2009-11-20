Her gün içmek erkeği kalbini koruyor

T24

Erkeklere kıyasla kalp ve damar hastalıklarına daha az yakalanan kadınlardaysa kalp sağlığı açısından aynı sonuçları görmek mümkün değil.Araştırma diğer ülkelere kıyasla alkol tüketiminin daha çok, kalp krizlerinin daha düşük olduğu İspanya’da yapıldı. 29-69 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerden 10 yıllık içki alışkanlıklarına dair veriler istendi.Sonuçlara göre günde bir kadeh votka içen erkeklerde kalp krizi riski yüzde 35, günde üç kadehten 11 kadehe kadar votka tüketenlerdeyse yüzde 50’lere varan azalma görüldü. Ancak uzmanlar sonuçları açıklarken bir yandan da fazla alkolün başka hastalıklara yol açabileceği yönünde uyarıyor. Bu verilerin alkol kullanımının artmasına neden olmaması gerektiğini belirten bilimciler, alkolün dünyada 1.8 milyon insanın farklı nedenlerle ölümüne sebep olduğuna da dikkat çekiyor.