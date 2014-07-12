Her gün içilen bir kadeh şarap sağlıklı mı?

Her gün içilen şarabın kalbe faydalı olduğu inancı yapılan bir araştırma sonucu sarsıldı. Bazı bilim insanları, hafif bir alkollü içeceğin bile insan sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini açıkladı.

British Medical Journal’da yayımlana bir araştırmaya göre, alkol tüketiminin azaltılması insan sağlığına olumlu etki yapıyor.

İngiliz University Collage of London ve Amerikan Pennsylvania Üniversitesinin ortaklaşa yaptığı araştırma kapsamında 250.000 kişi üzerinde araştırmalar yapıldı ve sonuç olarak alkol tüketiminin azaltılmasının kalp krizi geçirme riskini yüzde 10’a kadar düşürdüğü belirtildi.