Her gün bir elma yemek ömrü uzatıyor

Avustralya'da yapılan araştırmada, elmanın insan ömrünü uzattığı ortaya çıktı Western Australia Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada 70 ila 85 yaşları arasındaki bin 456 kadın 15 yıl boyunca incelemeye alındı. Araştırmanın sonucunda günde 100 gramdan fazla elma tüketenlerin ömrünün uzadığı belirlendi.

NTV'nin haberine göre, her gün küçük bir elma tüketmek, erken ölüm riskini yüzde 35 oranında azaltıyor. Uzmanlara göre elmanın ömrü uzatmasının sırrı, içerdiği yüksek lifte yatıyor. Yüksek orandaki lif, kolesterolü ve tansiyonu düşürken kanser riskini de azaltıyor. Elmada ayrıca Magnezyum, Potasyum, Vitamin C ve Flavonoid var.

Antioksidan etkisi bulunan Flavonoid, hücrelerin zarar görmesine engel olurken, kan damarlarını rahatlatarak kalp hastalıkları riskinin azalmasına da yardımcı oluyor.



Uzmanlara göre günlük olarak tüketilen elma, ömrü uzatmasının yanısıra sağlıklı kiloda kalınmasını da sağlıyor.