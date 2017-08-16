TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, anneleriyle cezaevinde kalan çocuk sayısının nisan ayında 560 iken, geçen 90 günlük sürede 668’e ulaştığını belirterek, “Yani her gün en az 1 çocuk annesiyle birlikte cezaevine girdi” dedi.

Adalet Bakanlığı'nın cezaevinde bulunan ‘hamile’ tutuklulara ilişkin kayıt tutmadığının da anlaşıldığını ifade eden İlgezdi, bakanlıktan cezaevlerinde bulunan ‘Hamile hükümlü veya tutuklu mahkûmlar' ile ‘Doğum yapan hükümlü/tutuklu mahkûm sayılarına' ilişkin sorularına, “Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü tutukluların hamile olup olmadığı, ceza infaz kurumunda doğum yapıp yapmadığı, annesinin yanında kalan çocukların hastalık veya vefat durumuna ilişkin veriler hakkında tespit edilmiş veri bulunmamaktadır" yanıtı verildiğini söyledi.

İlgezdi’nin açıklamaları şöyle:

Her gün bir çocuk annesiyle hapse giriyor!

Anneleriyle cezaevinde kalan çocuk sayısı Nisan ayında 560 iken, geçen 90 günlük sürede 108 çocuğun daha annesiyle birlikte cezaevine girmesiyle bu sayı 668’e ulaştı. Yani her gün en az 1 çocuk annesiyle birlikte cezaevine girdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze AKKUŞ İLGEZDİ, Mayıs ayında “Annesiyle Mahkum: 560 Çocuk!” raporunu açıklarken, cezaevinde anneleriyle kalan çocukların yaşadığı sorunları ve hak ihlallerini değinmiş ve cezaevi dışında kreşe gitme hakkından, çocuklu mahpus kadınlara göre dizayn edilecek cezaevine uzanan öneriler getirmişti.

Yüzde 20 artış

Raporun açıklanmasından sonra geçen 3 aylık sürede, değişen tek şey cezaevlerinde anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş arası çocuk sayısındaki yüzde 20oranındaki artış oldu. Başka bir ifadeyle, cezaevinde gün ışığına hasret kalan çocuklara, 108 yeni arkadaş eklendi.

1 yaşını doldurmayan çocuklarda önemli artış

Artışın 0-12 ay aralığındaki çocuk sayısında en yüksek olması ise bir başka dikkat çekici durumdur.

Nisan ayında, cezaevinde kalan 0-12 ay arası çocuk sayısı 114 iken, Temmuz ayında bu sayı149’a ulaştı. Yani henüz 1 yaşını doldurmadan demir parmaklıklarla tanışan çocuk sayısındayüzde 31 artış oldu.