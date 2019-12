T24 - Türkiye’de özellikle son dönemde, lise çağındaki gençler arasında yaşanan intihar vakalarındaki artış dikkatlerden kaçmıyor.





Dünyada 2000 yılı itibariyle 815 bin kişi intihar etti. Bir başka deyişle her 40 saniyede bir kişi intihar etti.



2020 yılı itibariyle, intihar nedeniyle 1 milyon 530 bin kişinin öleceği, her 20 saniyede 1 kişinin intihar edeceği ve her 1-2 saniyede bir kişinin intihar girişiminde bulunacağı tahmin ediliyor.



* Kadınlar erkeklerden 4 kat daha fazla intihar girişiminde bulunuyor.



* Türkiye'de 1 yılda 5-14 yaş arası40-50 çocuk intihar ederek canına kıyıyor.



* Dünya intihar istatistikleri listesinde Türkiye 66. sırada.





Gençler arasında intihar arttı



İstanbul Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde okuyan 15 yaşındaki N.İ.İ.’nin önceki gün tüm arkadaşlarının gözü önünde okulunun 4. katındaki sınıfından atlayarak intihar teşebbüsünde bulunmasının yankıları sürüyor. Okulun başarılı öğrencileri arasında gösterilen ve halen ölümle pençeleşen N.İ.İ.’yi intihara sürükleyen neden ise iddialara göre İngilizce sınavından düşük not almasıydı.



Özellikle son dönemde lise çağındaki gençler arasında yaşanan intihar vakalarındaki artış dikkatlerden kaçmazken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri de bu artışı doğruluyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 1974-1999 yılları arasında intihar ortalaması yüzbinde 2.28 iken, bu rakam 2006 yılı itibariyle yüzbinde 3.88’e ulaştı. Bir diğer çarpıcı rakama göre ise Türkiye’de intihar eden erkeklerin yarısı 35 yaşından küçük. İntihar eden kadınların yarısının 25 yaşından küçük olması ise daha çarpıcı bir istatistik. Kadınları intihara sürükleyen nedenlerin başında psikolojik, erkeklerde ise ekonomik etkenler başı çekiyor.





''Her gün 8 kişi intihar ediyor''



Prof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu Özdemir “Türkiye’de her gün ortalama 8 kişi intihar ediyor. intihar vakaları 2001’den itibaren tırmanışa geçti. 10 yıl önce, yüzbinde 2.09 olan intihar oranının yüz binde 2.89’a ulaştığı gerçeği ortada. Yüzde 35’e yakın bir artış söz konusu. İntihar hem dini hem sosyal olarak halâ aileler tarafından gizleniyor ve ateşli silahlarla yaşanan intiharlar ‘Kaza’ diye açıklanıyor. Bu anlamda resmi verilerin ne kadar güvenilir olduğunu tartışmalıyız.”





''Şiddet arttığı için intihar da arttı''



Dr. Erdal Atabek “Gençler arasında şiddet artıyor. Şiddet toplumu olma yolunda ilerliyoruz. Sadece genç erkeklerde değil, genç kızlarda da şiddet eğilimlerinde artış gözlemleniyor. Hal böyle olunca, intihar vakalarındaki artışa, özellikle gençler arasındaki artışa şaşırmamak gerek. Çünkü şiddetteki artışa paralel olarak gençler arasında intihar vakalarında da artış yaşanıyor. İntiharda kendi kendine şiddet uyguyarak, kendini yoketmek değil mi?’’