Her gün 280 olimpik havuzu hacminde atık su, Ergene’den Marmara’ya akıyor

T24 Haber Merkezi

Sivil toplum kuruluşu Greenpeace, her gün 280 olimpik havuzu hacminde atık suyun Ergene'den Marmara'ya aktığını belirtti.

"Ergene'yi Kurtarma Projesi"'nin Marmara Denizi'nin sonunu getirmek üzere olduğunu belirten Greenpeace, "Sanayi atıkları Ergene Nehri'ni dünyanın en kirli akarsularından biri haline getirmişti. Şimdi bu atıklar borularla Marmara Denizi derinlerine taşınıyor. Marmara Denizi daha fazla kirliliği kaldıramaz. Marmara Denizi'ne 32 yıldır atık boşaltımı yapılıyor. Deniz yaşamı için gerekli olan oksijen burada artık neredeyse yok. Marmara Denizi'ne daha fazla atık boşaltımı yapılırsa bu eşsiz iç denizimizdeki yaşam tamamen bitecek…"uyarısını yaptı.

Ergene Nehri’ne arıtılmaksızın deşarj edilen atık suyun günde 700 bin metreküp olduğunu ve bu sayının yüzde 65'inin sanayi atığı olduğunu belirten Greenpeace, "Bir başka deyişle her gün 280 olimpik havuzu hacminde atık su Ergene’den Marmara’ya karışmakta" açıklaması yaptı.

Greenpeace'ten yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Aralık 2020'de Ergene'den Marmara'ya derin deniz deşarjına başlandı. Takip eden aylarda Marmara Denizi'ndeki deşarj noktalarında toplu balık ölümleri gözlendi ve Mayıs 2021'de müsilaj krizine tanık olduk. Bunlar ölmek üzere olan Marmara'nın çığlıklarıydı. Yüzeyde yapılan temizlikle müsilaj krizi çözülmüş gibi gözükse de deniz dibinde kriz devam ediyor.

Derin deniz deşarjı yani diğer adıyla atık boşaltımı evsel ve sanayi atıkların deniz ortamında seyreltilmesi yöntemidir. Bu yöntemle Marmara Denizi'ne tam 32 yıldır milyonlarca insanın ve binlerce sanayinin atık yükü taşınıyor. Aralık 2020'den itibaren Ergene'nin de atık yükünü üstlenen Marmara artık buna dayanamıyor.

Sanayi atıklarının Ergene'den taşınarak Marmara Denizi'ne boşaltılması Ergene'yi kurtarmayacağı gibi Marmara'nın da sonunu getiriyor. Çözüm, sanayi atıklarının kimyasal arıtma yöntemleriyle yerinde arıtılarak tarım ve sulama faaliyetleri için geri kazanılması. Biyolojik arıtma, kimyasal sanayi atıklarını arıtmak için yeterli değil ve olamaz. Marmara'yı kurtarmak istiyorsak sanayi atıklarını denize boşaltan vanalar acilen kapatılmalı."