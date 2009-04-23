Her gün 150 bin ‘tık’ alıyor

Tülin Şahin fotoğrafları - FOTOGALERİ

İstanbul'un yeni yüzü Tülin Şahin - FOTOGALERİ



30 ülke 142 şehir gördüm



2009 çok renkli geçecek



Hiç yerinde durmuyor, ülke ülke geziyor gezmediğinde ya köşe yazarlığı yapıyor ya trendler hakkında seminer, eğitim veya konferans veriyor... Naomi Campbell, Ester Canadas, Helena Christensen ile birlikte podyuma çıkıyor. 2009 yılı boyunca Türkiye ve İstanbul turizm ve kampanya yüzü olarak tanıtımlara katılıyor, internet sitesinden tüyolar veriyor. Şimdilerde ‘Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz?’ adlı yeni kitabının heyecanını yaşıyor. Hafta Sonu dergisi, Tülin Şahin’le projelerini konuştu...Bu hafta içinde raflarda bulabilirsiniz.Tüm okuyanlar, hayata genel sağlıklı bakış açısını bulabilirler. Amacım herkese hayatları boyunca, sağlıklı yaşama tüyolarını verebilmek.Tabii ki spor hayatımın vazgeçilmezi. Özellikle ben sporun açık havada yapılanını seviyorum. Hele İstanbul gibi iklimi buna uygun bir şehirde... 12 ay aralıksız olarak spor yapıyorum. En başta sahilde yürüyüş, bisiklet, yüzme, at binme... Ama bunun yanında power plate’ten de vazgeçemiyorum. Ayrıca bazı yeni sporlar beni çok heyecanlandırıyor. Bunların en başında ise eskrim geliyor. Tüm okuyanlara şunu tavsiye edebilirim; lütfen herkes en keyif aldığı sporu yapmaya çalışsın.Son bir, iki yıldır hem yakınlarımdan hem de yayınevimden bir çocuk kitabı yazmak üzerine teklifler alıyorum. Şu anda gerçekten bunu da ciddi, ciddi düşünmeye başladım.Tüm profesyonel hayatım yeni projeler üretmekle ilgili. Şunu söylemek istiyorum: Ben ürettiğim şeylerle varım. Üretemediğim anda zaten kariyerimi bitirmeyi düşünüyorum.İşte tam da tarif ettiğiniz gibi, budur! Amacım ‘tuliss.com’u yaparken tüm kadınlara pratik ama uygulanabilir çözümler üretmekti. Verdiğim tüyoların hem maddi hem manevi açıdan uygulanabilir olmasını istiyorum. Hedef kitleme ulaşabilmemin en basit yolunun internet üzerinden olduğuna inandım. Yaptığım gözlemler sonucunda internetin en sağlıklı yol olduğuna karar verdim.Ve ‘tuliss.com’a başladım. Bakıyorum, ‘tuliss.com’ üyeleri 50 bini aştı, günlük ‘tık’lanma sayısı ise 150 binlerde... Yeni projem, bir hafta 10 gün içerisinde ‘tuliss.com’u İngilizce olarak da hayata geçirmek.Açıkçası ben kendimi sadece model olarak görmüyorum; yıllardır bir sürü başka işle ilgileniyorum. Sakın yanlış anlamayın, modelliği küçümsemiyorum. Model üst kimliği altında moda ile ilgili birçok proje üretiyorum. Bunu bir moda yelpazesine benzetebilirsiniz.DDF’in bu kampanya için beni önermesi, bakan ve bakanlığın beni kabul etmesi ile gerçekleşti.29 yaşındayım ve şu ana kadar tam 30 ülke gördüm, 142 kadar dünya çapında şehir. Mesleğim gereği her türlü dinden, ırktan ve kültürden birbirinden yetenekli çalışma arkadaşlarım olduğu için de çok şanslıyım. Genelde bir defile kulisi veya bir çekim stüdyosu BM gibi oluyor.Doğru yatırımlar yapmaya çalışıyorum. Zaten tutumlu bir insanım.2009 çok renkli geçecek. Daha fazla stil tüyoları için ‘tuliss.com’a üye olsunlar.İşlerimi aynı istikrarda sürdürmeye çalışacağım. Makyaj ve bakım sırları üzerine olan ikinci kitabım ‘Sırlar’ın devamını yapmayı planlıyorum. Ama bu bir kitap değil tabii, daha farklı bir formatta kadınların çok seveceği bir ürün olacak. Birçok yabancı marka ile kontratlarım devam etmekte, onlarla çalışmayı sürdüreceğim.