Her gün 12 milyon ekmek çöpe gidiyor!

Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (SESOB) toplantı salonunda kentteki ekmek üreticileriyle bir araya geldi. Türkiye'de 77 ilde teşkilatları bulunduğunu dile getiren Kavuncu, 76 milyonu doyuran, 34 bin fırıncıyı içerisinde barındıran ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.

Cüneyt Çelik’in Anadolu Ajansı’ndaki habere göre, ekmek üreticilerinin rekabeti nedeniyle sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Kavuncu şunları söyledi:

"Türkiye'deki fırıncılar ucuz ekmek satıyor, ekmek tarifelerine, fiyatlara uymuyor. Biz de bu haksız rekabeti ortadan kaldırmak ve fırıncıların para kazanması için mahkeme kararı çıkarttık. Fırıncı haksız rekabet yapmasın, maliyetinin altında ekmek satmasın istedik. Bu sektörü kurtarmak, mahkemeyi kazanmak için 1,5 yıl çalıştık. Sonuç olarak federasyonumuzun ve Çankırı Şube Başkanlığımızın, 'haksız rekabete karşı' Çankırı Ticaret Mahkemesinde açmış olduğu davayı kazandık. Artık Türkiye'de, fırıncılık mesleğinde haksız rekabet olmayacak."

Ekmek israfının önüne geçmek için de çalışma başlattıklarını aktaran Kavuncu, "Türkiye'de günlük 120 milyon adet ekmek üretilmekte, bunun 12 milyonu israf ediliyor. Ekmek israfını önleyebilmek için her yerde hummalı bir çalışma yürütülüyor" diye konuştu.

Kavuncu, Sivas'ta yapılan çalışmaları diğer illerde örnek gösterdiklerini ifade ederek, "Sivas'taki fırınların çok kaliteli ve hijyenik olduğunu gördüm. Haksız rekabet yok, çok güzel çalışmalar var" dedi.



