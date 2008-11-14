Her göğüs ağrısı kalp hastalığı değildir

Gökçe, yaptığı açıklamada, insanların göğüs ağrılarında ilk olarak kalp hastalıklarından şüphelendiğini belirterek, "her göğüs ağrısı kalple ilişkili değildir. Göğüs kafesi içinde kalp dışındaki organlardan veya komşu bölgelerden kaynaklanan ağrılar da kalpten kaynaklananlara benzer ağrılar yapabilir" dedi.Türkiye'de göğüs ağrıları sonucu hastanelere başvuruların sayısının çok fazla olduğunu ifade eden Gökçe, "Göğüs ağrısı şikâyetiyle gelen hasta sayısı çok fazla ama bunların sadece yüzde 15-20'sinin kalp hastalığıyla ilgili şikâyetleri var" diye konuştu.Gökçe, kalple ilişkili ağrının, göğsün ön bölgesinde, yaygın bir şekilde sıkıştırıcı, yanıcı tarzda olduğunu, sırta, kollara ve çene altına yayılabildiğini, hastanın böyle bir ağrı olduğunda göğüs ağrısını dikkate alması gerektiğini belirtti.Göğüs ağrısının birçok sebebi bulunduğunu dile getiren Gökçe, şöyle devam etti:"Mide, safra kesesi ağrıları gibi karın içi organlardan kaynaklanan ağrılar, kas ağrıları, reflü gibi yemek borusu şikâyetleri, boyun fıtığı ağrıları da göğüs ağrılarına neden olabilir. Bunlara rağmen koroner arter hastalığı için bir takım riskli grup var. Erkeklerde 45 yaşın üstü, kadınlarda ise 55 yaşın üzerindekiler, ailesinde kalp hastalığı olanlar, şeker, yüksek tansiyon, yüksek kolesterolü bulunanlar ile sigara içenlerde oluşabilecek göğüs ağrılarına dikkat edilmesi gerekir.Koroner arter hastalığında en önemli konu, hastanın kalp krizi geçirmesinin önlenmesi ve hayatta kalmasının sağlanmasıdır. Risk grubunda olanlar, sigarayı bırakma gibi basit bir takım tedbirle bu hastalıktan korunabilir."Doç. Dr. Gökçe, koroner arter hastalığı olanların kış aylarından daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Kış mevsiminin yaklaştığı şu günlerde koroner arter hastaları kötü hava koşullarından korunmalı ve grip aşısını yaptırmalıdır. Ayrıca hava şartları dolayısıyla insanlar daha hareketsiz bir yaşam sürdükleri için ağır gıdalardan uzak durulmalı. Koroner arter hastalarının kış aylarında hava kirliliğinin yoğun olduğu saatlerde trafikte olmamaları ve sigara içilen kahvehane gibi ortamlarda bulunmamaları çok önemlidir."