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Dünya
Deutsche Welle

Her geçen saniye bir kişi evinden oluyor

Yardım örgütleri; iç savaş, çatışma ve doğal afetler nedeniyle ülke içinde yerlerinden olanların sayılarını açıkladı. Buna göre, geçen her saniye bir kişi evini terk etmek zorunda kalıyor.

22 Mayıs 2017 16:01

Dünya genelinde, iç savaş, çatışma ve doğal felaketler nedeniyle 2016 yılında evlerini terk etmek zorunda kalarak, ülke içinde göç edenlerin sayıları açıklandı.

Norveç Mülteciler Konseyi (NRC) ve Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi'nin (IDMC) açıkladığı verilere göre, 2016 yılında dünya genelinde 31 milyonun üzerinde insan ülke içinde yerlerinden oldu.

Yardım örgütleri tarafından yapılan açıklamada, ülke içinde göç etmek zorunda kalanların durumuna, "acilen" müdahale edilmesi talep edildi. Açıklamada, doğal afetler ve siyasi karmaşalar nedeniyle "her saniye bir kişinin evini terk ettiğine" dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca ülke içinde yerlerinden edilenlerin sayısının, ülke dışına kaçmak zorunda kalanlardan çok daha yüksek olduğu vurgulandı.

Örgütlerin açıklamasına göre, ülke içinde evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının en yüksek olduğu ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti. 2016 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yaklaşık 922 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken; Suriye'de 824 bin, Irak'ta ise 659 bin kişi ülke içinde kaçmak zorunda kaldı.

Doğal afet kurbanı Çin

NRC'nin verilerine göre, ülke içi göçün büyük çoğunluğunu doğal afet kurbanları oluşturuyor. 2016 yılında 24 milyon insanın sel baskınları, orman yangınları ve kasırga gibi felaketler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıkları, Çin'de bu nedenle 7 milyon 400 bin kişinin yerlerinden oldukları belirtildi.

Norveç Mülteciler Konseyi, iklim değişimi nedeniyle ülke içinde göç etmek zorunda kalanların sayısının artacağı uyarısında bulundu.

IDMC, sınırları aşmadan yalnızca ülke içinde göç edenleri takip ediyor. Açıklamada, dünya genelinde 125 ülkede insanların ülke içinde yerlerinden olduğu ve sınırları aşmadıkları için uluslararası alanda dikkat çekmedikleri belirtildi.

Ülke içinde yerlerinden edilen insanların, hâli hazırda dünya genelindeki mülteci krizinin gölgesinde kaldığına dikkat çekildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/Reuters/dpa,GA/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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