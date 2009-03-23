Her festivalde mevsim Sonbahar

Dün sona eren 20. Uluslararası Ankara Film Festivali'nde Sonbahar ödüle boğuldu. Film, En İyi Film ve Yönetmen dahil beş ödül alırken, SİYAD Jürisi ile FİLM-YÖN jürisi tercihlerini Sonbahar'dan yana kullandı..





Halkbank'n ana sponsorluğunda yapılan 20'nci Ankara Uluslararası Film Festivali'nde, Sonbahar filmi ödüle boğuldu! Festivalin Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda ana jüri Sonbahar'a En İyi Film ve Yönetmen dahil dört ödül verirken, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Jürisi ile Film Yönetmenleri Derneği (FILM YÖN) jürisi de tercihini Sonbahar'dan yana yaptı. Sonbahar SİYAD En İyi Film Ödülü'nü, filmin yönetmeni Özcan Alper de FİLM YÖN En İyi Yönetmen Ödülü alırken üç jürinin aynı film üzerinde uzlaşması az rastlanır bir durum olarak öne çıktı. Üç jürinin, birbirlerinden bağımsız olarak Sonbahar filmi üzerinde uzlaşması tesadüf değil. Jürilerin üyelerinin yaptıkları açıklama da bunun göstergesi. Ana Jüri Başkanı Mustafa Altıoklar "Bence spekülasyonu en az olacak jüri kararları oldu. Gayet uyumlu çalıştık. Sonuçlar, jüri üyelerinin fikir birliğiyle çıktı. Yarışma listesinde ilk filmini yapan yedi yönetmenin filmlerini de zevkle izledik, önemli özellikler, usta işi yaklaşımlar yakaladık. Bu da bence umut verici bir gelişme. Bu festival gençler arasında geçen bir festival oldu. Elbette ki verdiğimiz ödüller dışında da takdiri hak eden çalışmalar var," derken, jüriden Prof. Dr. Oğuz Onaran yarışmanın Sonbahar, Dilber'in Sekiz Günü ve Gitmek arasında geçtiğini belirttikten sonra "Kalan filmler için tavsiyem TV filmi anlayışından kendilerini kurtarmaları," diyerek uyarıda bulundu.



Savaşçı filmler var



Film Yönetmenleri Derneği jürisisinde görev yapan yönetmen Oğuzhan Tercan ise "Savaşçı filmler bence bunlar. Özcan Alper'in konuşulmaktan bile kaçınılan bir konu üzerine yaptığı filmi, Gitmek, Cemal Şan'ın '8 Gün' üçlemeleri, İsmail Necmi'nin titizlikle planladığı filmi, Hollywood standartlarını deneyen Tolga Örnek gibi hepsi belirli bir olgunluk taşıyan yapıtlar olarak öne çıktılar," dedi. SİYAD jürisinden sinema yazarı Murat Erşahin ise "Ödül sonuçlarının, uzun süreden sonra Mahmut Tali Öngören ve Aziz Nesin'in yarattığı bu festivalde verilmiş en iyi kararlar olarak nitelendiririyorum. Ana jüri, Siyad ve Yönetmenler Birliği kararların Sonbahar üzerinde birleşmesi de önemli bir fikir birliği tabii ki." dedi.



‘Dilber’e 5 ödül



Festivalde Sonbahar'dan sonra öne çıkan ikinci film ise Dilber'in Sekiz Günü oldu. Yarışmada Nesrin Cavadzade ile Fırat Tanış Dilber'in Sekiz Günü filmindeki performanslarıyla En İyi Kadın ve En İyi Erkek oyuncu seçilirken film de Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'ne değer görüldü. Ödüller Ankara Şinasi Sahnesi'nde yapılan törenle sahiplerine verildi. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda jüri üyelerinin profesyonel kategoride birinciliğe değer film bulamaması ise şaşkınlık yarattı.



