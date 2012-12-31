SGK Başkanı Fatih Acar, ilaç tüketimi ile ilgili çarpıcı veriler açıkladı. Buna göre her evin buzdolabında yaklaşık 11 ilaç var. Bu ilaçların yüzde 8'inin tarihi geçmiş durumda. Acar açıklamasının bir yerinde yaşanan durum için "Buzdolabında 30'dan fazla kutu ilaç bulunduran o kadar çok hane var ki ben dondum kaldım” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptırdığı araştırmaya göre, her evin buzdolabında yaklaşık 11 kutu ilaç var ancak bunların yüzde 8'inin son kullanma tarihi geçmiş.

SGK Başkanı Fatih Acar, Dünya Sağlık Örgütü verilerinin dünya genelinde hastaların yüzde 50'sinin ilaçlarını yanlış şekilde kullandığını, dünya nüfusunun üçte birinin de temel ilaçlara erişimden yoksun olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

SGK'nın sağlık harcamalarının 2012 yılında 44 milyar 428 milyon lira olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini bildiren Acar, bunun yaklaşık 14 milyar 562 milyon lirasının ilaç harcaması, 29 milyar 245 milyon lirasının da tedavi gideri olacağını söyledi.

Akılcı ilaç kullanımını, “hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde, bireysel gereksinimlerini karşılayacak dozlarda, yeterli zaman diliminde, kendilerine ve topluma en düşük maliyette almaları” olarak anlatan Acar, yanlış ilaç kullanılmasının sağlık problemlerine yol açtığını ve kaynakların israfına neden olduğunu kaydetti.

Acar, SGK'nın Türkiye'de ilaç kullanımına yönelik bilimsel bir araştırma yaptırdığını, çalışma kapsamında 12 ilde bin 200 aile ile görüşüldüğünü aktardı.

Araştırmada, ilaç temini, kullanımı, israfı ve alışkanlıklar hakkında birebir uzun süreli görüşmeler yapıldığı bilgisini veren Fatih Acar, çalışmanın 60 parametre üzerinde hazırlandığını dile getirdi.

Çalışmanın sonuçlarını Ocak ayında kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden Acar, “Bu çalışmada, en çok hangi ilaçlar çöpe atılıyor, hangi ilaçlar kullanılmıyor, bunların hepsi var. En fazla hangi ilaçları dolaplarımızda bulunduruyoruz? Hangi ilaçları daha fazla israf ediyoruz? Hangi ilaç gruplarını gereksiz yere kullanıyoruz? Araştırmada, tüm bu sorulara cevap aradık” dedi.

Acar Şöyle devam etti:

“Çalışmanın çok çarpıcı sonuçlar var. Elimize ulaşan ilk verilere göre, Türkiye'de evlerde bulunan ilaçların yüzde 8,1'inin son kullanma tarihleri geçmiş. 2012 yılında her hanede ortalama 1,5 kutu ilaç çöpe atılmış. Türkiye genelinde her evde 10,6 kutu ilaç var. Bizim buzdolaplarımız ilaçla dolu. Buzdolabında 30'dan fazla kutu ilaç bulunduran o kadar çok hane var ki ben dondum kaldım. İlaçlarını atmayı düşünenlerin yüzde 91'i bu ilaçları çöpe atmayı düşünüyor. Türkiye'de son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanma oranı bile fazla. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmak, yeni hastalıklara davetiye çıkarmaktır. Bütün bunlar, halkımızın sağlık konusunda, ilaç konusunda sağlıklı bilgilendirilmelerini gerektiren konular.”



2 bin kişiye 'Sağlıklı Yaşam Rehberi'



SGK Başkanı Acar, “Bilgili Vatandaş İçin Sosyal Güvenlik” başlıklı bir çalışma başlattıklarını ve bu kapsamda “Sağlıklı Yaşam Rehberi” hazırladıklarını söyledi.

Üniversite hocalarının da çalışmayı incelediklerine işaret eden Acar, hazırlanan bu kitabı “gereksiz yere hastaneye gittiği” tespit edilen 2 milyon kişiye postayla göndereceklerini belirtti. Kitapta, nasıl beslenilmesi gerektiğinden obeziteden korunmaya, gereksiz ilaç kullanımından hasta haklarına kadar pek çok konuda bilgilere yer verildiğini ifade eden Acar, kitapla vatandaşları sağlık konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kitapta yer alan bazı uyarılar şöyle:

“Sağlığın korunması daha kolay, akılcı ve az masraflıdır.

-Vücut direnci için önemli olan melatonin 23.00-03.00 saatleri arasında salgılanır. Bu saatlerde ışıksız ortamda alınan uyku yaşamsal öneme sahiptir.

-Günde 2 fincandan fazla kahve içmeyin.

-Düzenli egzersiz sizi kanserden korur.

-Sigara kullanımından kaynaklanan hastalıklar, Türkiye'de yıllık 2,8 milyar lira sağlık harcamasına yol açıyor.

-Sofradan tam doymadan kalkmayı alışkanlık haline getirin.

-Hiçbir içecek su yerine geçmez.

-Türkiye'de her yıl 900 milyon liralık hatalı ilaç kullanılmaktadır.

-İlaç ancak doğru kullanılırsa etkilidir.

-Antibiyotik kullanımı nezle ve gripte etkisizdir. Gereksiz antibiyotik kullanımı, karaciğer ve böbreklere zarar verir.

-Sağlıklı beslenen kişilerin vitamin takviyesi alması gerekmez.

-İlaç bir zehirdir, ilaçla zehiri birbirinden ayıran miktarıdır.

-Herkesin ilacı kendinedir.

-Hekiminizin önerdiği dozda ve sürede ağrı kesici kullanınız.”