Her dört bankacıdan biri antidepresan kullanıyor; her üçünden biri stres kurbanı

Mobbing ile Mücadele Derneği ile Paramedya haber sitesi, 1-7 Şubat Mobbing ile Mücadele Haftası kapsamında bankacılık sektörü çalışanları arasında bir anket gerçekleştirdi.

Anket sonuçlarına göre her 4 bankacıdan biri stresle başedebilmek için antidepresan ilaçları kullanıyor. “İşyerinizde yaşadığınız stresten kaynaklı olarak psikolojik tedavi gördünüz mü?” sorusuna çalışanların yüzde 33,85’i “Evet” yanıtı verdi.

Bankacıların yüzde 94.8’i “Kurumunuzda Mobbingle ilgili gerekli tedbirler alınıyor mu?” sorusuna ise “Hayır” dedi. “Çalışmakta olduğunuz kurumda Mobbing ile karşılaşmanız durumunda başvurabileceğiniz bir kurul var mı?” sorusuna yüzde 90,7 oranında “Böyle bir kurul yok” yanıtı alındı. “Cinsel içerikli davranışlara maruz kalıyor musunuz?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 18’i “Evet” cevabı verdi. Arkasından konuşulduğunu, lakap takıldığını belirten çalışanların oranı ise yüzde 35’e ulaştı.

Bankacılar anket kapsamında içlerini de döktü. Bir bankacı Mobbing’e karşı yasal haklarını aradığında işten kovulacağından emin olduğunu belirtirken, “Beyin kanaması, kalp krizi geçirmekten korkuyorum”, “Stresten artık sağlıklı karar veremiyorum, özgüvenimi yitirdim”, “Yarış atı gibiyiz, eşimi çocuklarımı düşünmesem bir gün bile durmam burada” diyenler de oldu.

Anketle ilgili daha fazla bilgi www.mobbing.org.tr/anket/ adresinden alınabiliyor.