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Yaşam

Her devrin kurtarıcısı

Syah elbise yıllardır kadınları “Ne giysem?” kabusundan kurtaran, moda kurbanı olmalarını engelleyen bir kıyafet!

06 Aralık 2008 02:00

Siyah elbise denince akla “Tiffany’de Kahvaltı/ Brakfast at Tiffany’s” filmindeki Audrey Hepburn’ün gelmesi doğal. Ama bu aynı zamanda yıllardır kadınları “Ne giysem?” kabusundan kurtaran, moda kurbanı olmalarını engelleyen bir kıyafet!

Kısa olanı artık bir moda terimine bile dönüşmüş: LBD yani “Little Black Dress”, küçük siyah elbise anlamında. Ama sadece onlar değil, uzun siyah elbiseler de kadınların gardıroplarında vazgeçilmez.

Her boyda siyah elbisenin öneminin nedeni aslında çok basit: Siyahın her ortamda giyilebilen, vücuttaki defoları örten ve tuval görevi gördüğü için de renkli aksesuarlarla istediğiniz havayı yaratmanıza fırsat veren bir renk olması.
Yani yaşınız, boyunuz ve kilonuz kaç olursa olsun doğru siyah elbise ile asla demode duruma düşmezsiniz.

Yas rengi moda olunca
Küçük siyah elbise “Modanın kutsal kitabı” sayılan ünlü moda dergisi Vogue’da yayımlandığında büyük tepki görmüştü. Çünkü o döneme kadar siyah, kadınların yas döneminde giydikleri bir renkti. 1900’lerin başında eşleri ölen kadınların iki yıl süren yas tutma süresi boyunca siyah giymeleri gerekiyordu.

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