Her derde deva hap geliyor

Hindistan'da klinik deneyleri yapılan ve yüksek tansiyon, kolesterol düşürücü (statin) ile aspirin ilaçlarını bir araya getiren bir hapın, kalp ve damar hastalıkları riskini yan etkisi olmaksızın yüzde 50 ila yüzde 60 azalttığı iddia edildi.



İlacın kötü kolesterol ve yüksek tansiyonu önemli ölçüde azaltıcı ve kan akışkanlığını arttırıcı etkisinin görüldüğüne işaret edildi.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kalp ve dolaşım hastalıkları dünyada bir numaralı ölüm nedeni. Hatta 2015 yılına kadar 20 milyon insanın kalp hastalıkları nedeniyle ölebileceği öne sürülüyor. Ancak yeni bir araştırma kalp krizi riskini yüzde 50'nin üzerinde azaltabilecek bir hap üzerinde odaklanıyor. Üstelik "çoklu hap" adı da verilen ilacın son derece ekonomik olduğu belirtiliyor.



Hindistan'da 45 ila 80 yaşlarındaki 2 bin 53 denek üzerinde yapılan ve sonuçları ABD'deki 58. yıllık American College of Cardiology toplantısında sunulan araştırmada, "çoklu hap" adı da verilen bu ilacın etkileri üç ay süreyle diğer tansiyon, kolesterol ve kalp ritmi ilaçlarıyla karşılaştırıldı.



Araştırmanın başında yer alan Kanada'nın Ontario kentindeki McMaster Üniversitesi Halk Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Selim Yusuf ile Hindistan'ın Bangalore kentindeki St John's Tıp Fakültesi'nden Dr Prem Pais, ilacın, kötü kolesterol (LDL), yüksek tansiyonu önemli ölçüde azaltıcı ve kan akışkanlığını arttırıcı etkisinin görüldüğüne işaret etti.



Beşi bir yerde



Çoklu hapın içinde 5 ayrı ilaç bulunuyor. Aspirin, 3 ayrı tansiyon düşürücü ve kolesterol düşürücü olan statin tek bir kapsülde toplanıyor.



Dr. Yusuf, üç hipertansiyon ilacının zayıf dozları, 12,5 miligram tiazid, 50 mg atenolol ve 5 mg ramipril ile kolesterol düşürücü 20 mg simvastatin ve 100 mg aspirinden oluşan süper hapın etkilerini daha iyi görebilmek amacıyla klinik deneylerin ikinci aşamasında daha geniş bir araştırma yapacaklarını belirtti.



Fikir 2003'te yayınlanmış



Çoklu hap fikri 2003 yılında British Medical Journal adındaki saygın tıp dergisinde yayımlandığında, "son 50 yılda yayımlanan en önemli makale" olarak değerlendirilmesine karşın beklendiği ölçüde hızlı gelişim sağlanmamış. Şimdi Kanada'daki McMaster Üniversitesi ve Hindistan'daki St John's Tıp Fakültesi tarafından yürütülen çalışmada çoklu hapın etkileri üç ay süreyle diğer tansiyon, kolesterol ve kalp ritmi ilaçları ile karşılaştırıldı.



(AA)

