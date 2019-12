Her çocuk robot tasarlayabilecek

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Teknoparkı'nda faaliyet gösteren Türk Şirketi Robotsan, her yaştan öğrencinin ve araştırmacının robot tasarlayabilmesi için katma değeri yüksek ürünler geliştiriyor.



Türk mühendislerin tamamen özgün tasarımıyla geliştirilen robot tasarımları, kullanıcıların teknoloji uygulamaları ile erken yaşlarda tanışmalarını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlıyor.



Robotsan Genel Müdürü Nusret Erdener, 2006'da Çok Amaçlı Mekatronik-Robotik Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi amacıyla hazırladıkları projeyi, HÜ Teknoloji Merkezinde ilgili bilim kurullarına sunduklarını ifade etti.



Türkiye'nin genç beyinleri robot tasarlayacak



Projenin Türkiye'de katma değer yaratacak bir proje olarak kabul edildiğini ve ardından da şirketin kurulduğunu kaydeden Erdener, çalışmalarına ürünlerini çeşitlendirerek devam ettiklerini anlattı.



Geliştirdikleri ürünlerin bireysel gelişim, eğitim, hobi amaçlı kullanılabilecek robotlar ve yan ürünlerden oluştuğunu belirten Erdener, bunların robot bilim ve mekatronik alanında ilköğretim, lise ve üniversite düzeyindeki kullanıcıların, bilişsel düzeylerine uygun olarak hazırlandığını bildirdi.



Her evden bir biliminsanı



Şu anda robot sistemlerinin sadece eğlence amaçlı olarak kullanıldığını, ürünlerinin ise tamamen eğitim amaçlı tasarlandığını vurgulayan Erdener, geliştirdikleri sistemin ABD'de ve Avrupa'da çok yaygın olarak kullanıldığını ancak Türkiye'de ilk kez kendilerinin kullanıma sunduğunu söyledi.



Erdener, her yaştan çocuğun programlama dilini bilmese bile robot tasarımındaki üç ana bileşeni ve yazılımı kullanarak istediği robotu tasarlayabildiğine kaydetti.



Erdener, geliştirilen sistemlerin aralarında ODTÜ Robot Topluluğu'nun kurucularının da bulunduğu Türk mühendislerin tamamen özgün tasarımıyla geliştirildiğini ve OSTİM Sanayi Bölgesindeki alt yüklenicilerle ürüne dönüştürüldüğünü bildirdi.



TUBİTAK Yaz Bilim Kampı'nda "Robot Atölyesi" etkinliği ile başlayarak pek çok üniversiteye kurumsal olarak hizmet sunduklarını ifade eden Erdener, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve orta öğretim düzeyindeki öğretmen ve öğrencilerin isteklerine uygun, hazır ve özel çözümler sunduklarını da sözlerine ekledi.