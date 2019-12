Gelişmekte olan ülkelerdeki yoksul çocukları bilgisayarla tanıştırmayı amaçlayan, ‘Her çocuğa bir dizüstü’ projesi dahilinde üretilen XO PC’ler, internet üzerinden satışa çıktı.



Üçüncü dünya ülkelerindeki çocukların bilgi ve iletişim çağından geri kalmamaları için tasarlanan, toplu olarak hükümetlere satılan ve bu şekilde çocuklara ulaştırılan XO PC’ler, artık OLPC (One Laptop Per Child / Her Çocuğa Bir Dizüstü) vakfının e-ticaret sitesi Amazon ile gerçekleştirdiği kampanya dahilinde de bağışlanabiliyor.



İhtiyacı olan çocuklara ulaştırılmak üzere MIT üniversitesi’nde Nicholas Negroponte önderliğinde 2005 yılında 100 dolarlık dizüstü bilgisayar üretme fikrinden doğan OLPC vakfının bugün hayata geçirdiği uygulamasıyla, ihtiyacı olan çocuklara bilgisayar bağışlamak isteyen gönüllüler, 199 dolara bir vakıf tarafından üretilen XO PC’lerden bir adet satın alarak doğrudan bağışlayabilecekler.



Piyasaya çıktığından beri bir çok teknoloji meraklısı tarafından yakından takip edilen XO PC’ler şimdiye kadar bireysel kullanıcılar tarafından yasal yollardan satın alınmıyordu.



Geçtiğimiz yaz aylarında duyurulan kampanya özellikle düşük fiyatlı XP PC’ye sahip olmak isteyen teknoloji meraklıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyordu.



Vakfın Amazon ile birlikte yürüttüğü kampanya sayesinde dileyen kullanıcılar iki bilgisayar ücretine denk gelen 399 dolarlık bir ödeme yaparak kendileri için de bir XO PC elde edebilecekler.



OLPC tarafından “Give One, Get One” (Bir tane ver, bir tane al) adıyla duyurulan kampanya dahilinde XO PC’ler Amazon Amerika sitesi üzerinden satın alınabiliyor.