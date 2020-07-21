Her bin aboneden 63’ünün doğalgazı kesildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2019 yılında abone gruplarının binde 63’ünde, faturaların ödenmemesi nedeniyle zorunlu kesinti yapıldığını açıkladı. CHP'li Gürer, "Faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının büyüklüğü, ülkedeki ekonomik krizin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, doğalgaza art arda gelen zamların dar gelirli yurttaş üzerinde yarattığı mağduriyeti soru önergesiyle TBMM gündemini getirdi. Gürer’in ödenemeyen faturalarla ilgili soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde 16,5 milyon doğalgaz abonesinin bulunduğunu belirtti. Bakan Dönmez, 2019 yılında abone gruplarının binde 63’ünde, faturaların ödenmemesi nedeniyle zorunlu kesinti yapıldığını açıkladı.

BirGün'ün haberine göre CHP'li Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, “Ülkemizde, doğalgaz abone sayısı ve bu aboneler içinde 2019 yılında aboneliği iptal ettiren hane sayısı ne kadardır? Doğalgaz abonesi olduğu halde ödeme sorunu nedeniyle doğalgazı kesilen hane sayısı ne kadardır? Ülkemizde 2019 yılında ödenmeyen doğal gaz fatura tutarlarının toplamı ne kadardır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

16.5 milyon doğalgaz abonesi

Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, Türkiye'de 620 bini serbest tüketici olmak üzere yaklaşık 16,5 milyon doğalgaz abonesi bulunduğunu açıkladı.

Her 100 aboneden 7.64'ü aboneliklerini iptal ettirdi

Bakan Fatih Dönmez, 2019 yılı içinde konut abonelerinin yüzde 7,64’ü, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükmü kapsamında kendilerinin talebi üzerine; taşınma, bina yıkımı, kentsel dönüşüm vb. sebeplerle aboneliklerini iptal ettirdiğini bildirdi.

Binde 63'ünün doğazgazı kesildi

Bakan Dönmez, “Ülkemizde 2019 yılı içinde tahakkuk edilen 153 milyon 222 bin 580 doğalgaz faturasından sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğalgaz abone gruplarından yüzde 0,63’ünde geçici olarak zorunlu kesinti yapılmıştır” açıklamasında bulundu.

Önerge sahibi CHP Milletvekili Gürer ise doğalgaz fiyatlarının her yıl neredeyse yüzde 50 oranında arttığına dikkati çekti. Ülkedeki ekonomik kriz ve artan enflasyonunun da etkisiyle çok sayıda yurttaşın doğalgaz, elektrik ve su gibi faturalı borçlarını ödeyemez duruma geldiğine işaret eden Gürer, “Faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının büyüklüğü, ülkedeki ekonomik krizin önemli bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor” dedi. Gürer doğalgazın kullanımı düştüğü dönemde fiyatlarda yapılan ayarlamaların kullanımın arttığı kış aylarında katlı zam olarak faturalara yansımasının kullanımda sıkıntı yarattığını da belirtti. Doğalgaz kullanımının azalması büyük kentlerde hava kirliliğine de neden olduğunu ifade etti.