Her beş bebekten birisinin aşıları eksik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelindeki her beş bebekten birinin aşılarının tam olmadığını açıkladı.

DSÖ, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Bankası'nın ortaklaşa hazırladığı rapora göre, geçen yıl yaklaşık 106 milyon bebeğin hastalıklara karşı aşılanmasına ve bu rakamın rekor düzeyde olmasına rağmen dünyada hala beş bebekten birinin aşıları tam değil.

Raporda, en fakir ülkelerdeki bebeklere ilk yıl aşılarının tamamının yapılabilmesi için yılda 1 milyar dolar gerektiği de belirtiliyor.

Çoğunlukla Asya ve Afrika'nın kırsal kesimlerindeki bebeklerin aşılarının tam olmadığı kaydedilen raporda, aşıya yapılan yatırımın iyi bir yatırım olduğuna dikkat çekiliyor.

Raporda, aşılar sayesinde yılda 2,5 milyon çocuğun ölmesinin engellendiği, ancak dünya genelinde 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 90'ına, gelişmiş ülkelerde rutin olarak yapılan aşıların yapılması durumunda 2015 yılı itibariyle yılda 2 milyon çocuğun daha kurtarılabileceği belirtiliyor.