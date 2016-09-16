Her beş Almandan biri kendini dünya vatandaşı sayıyor



Hissedilen kimliği belirleyen faktörler hangileridir? Mensup olduğumuz millet mi, yaşadığımız topraklar mı, doğup büyüdüğümüz şehirler mi?

YouGov adlı kamuoyu araştırma enstitüsünün Alman haber ajansı dpa adına yaptığı ankete göre, yetişkin Almanların sadece üçte biri kimliğinin Alman oluşu tarafından belirlendiğini söylüyor. Ankete katılanların büyük bölümü ise yaşadığı kentin ve bölgenin hissedilen özdeşlik üzerinde daha etkili olduğu görüşünde.

Hissedilen kimliğin en iyi nasıl tarif edilebileceği sorulduğunda Almanların yüzde 31'i ‘Ben Almanım', diyor. Yüzde 13 yaşadığı yörenin kimliğini aldığını, yüzde 12 kentiyle özdeşleştiğini, yüzde 11 eyaletinin kendisine kimlik kazandırdığını, yüzde 10 ise Avrupalı olduğunu hissettiğini söylüyor. Kendine ‘dünya vatandaşı' kimliğini yakıştıranların oranı da yüzde 10'u buluyor.

Almanlığını sevmeyenler yok denecek kadar az

Yaşadığı ilçe ya da semti kimlik kaynağı sayanların oranı yüzde 3 dolayında. Özdeşlik kaynağını başka bir ülkede görenlerin oranı ise yüzde 2'yi aşmıyor.

YouGov şirketinin anketine göre yüzde 61'lik çoğunluk Alman olmanın artı yarattığı görüşünde. Alman olmayı çok olumlu görenler ankete katılanların yüzde 31'ini oluştururken, Alman olmanın olumlu yanlarının olumsuzlardan daha ağır bastığını beyan edenlerin oranı yüzde 30'u buluyor.

Almanların yüzde 26'sı Alman olmanın ekstra özellik kazandırdığına inanmıyor. Almanlığını ‘negatif' olarak tanımlayanların oranı yüzde 6 dolayında. Almanların yüzde biri ise Alman olmasını son derece olumsuz bir özellik sayıyor.