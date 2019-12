Her bel fıtığı ameliyat gerektirmez

Her bel ağrısı bel fıtığı değil

Ameliyat hangi hallerde yapılır?

Ancak her bel ağrısı bel fıtığı anlamına gelmediği gibi her bel fıtığı da ameliyat gerektirmiyor. Anadolu Sağlık Merkezi Nöroşirurji Uzmanı Prof. Dr. Tuncer Süzer, günlük yaşamda bazı noktalara dikkat ederek, bel ağrısı ihtimalinin azaltılabileceğini kaydetti. Bu konunun yeterince bilinmediğini ifade eden Süzer, "Yaşanan her bel ağrısı bel fıtığı anlamına gelmiyor. Her bel fıtığına da ameliyat gerekmiyor." dedi.Bel sağlığını etkileyen birçok faktör bulunuyor. Ters ve ani hareketler omurları zorladığı gibi soğukta kaldığımız zaman bel kaslarımızda spazm gelişerek bel ağrısına yol açıyor. Kiloya dikkat etmemekte bel sağlığı konusunda sıkıntı oluşturuyor. Her fazla kilo, bel omurlarımıza ve disk yapılarına birkaç kat fazlasıyla yük bindirerek, ağrılara neden oluyor.Çalışanların bel sağlığı konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi de gerekiyor. Çok uzun süre masa başında çalışılıyorsa saat başı ayağa kalkıp, 10 dakika yürümek veya uzun süre ayakta çalışılıyorsa kısa aralarla oturarak veya uzanarak beli dinlendirmek büyük önem taşıyor. Ayrıca ayakta dururken veya otururken mutlaka vücut pozisyonumuzun düzgün ve dik olmasına dikkat etmek gerekiyor.İnsanların büyük çoğunluğunun yaşamları boyunca en az bir kez bel ağrısı çektiğini kaydeden Prof. Tuncer Süzer, bu ağrının başka hastalıkların habercisi olabileceğine de dikkat çekti. Süzer, "Yaşanılan ilk bel ağrısı atağında bir doktora başvurup altta yatan önemli bir hastalık olmadığını anlamak her zaman önerdiğimiz yöntemdir." dedi. Özellikle 20 yaş altı veya 50 yaş üstü kişilerde ilk ortaya çıkan bel ağrısı atağı için mutlaka tetkik yapılması gerekiyor. Bunun dışında da kortizon kullananlar, bilinen bir kanser hastalığı olanlar ve kilo kaybı olanlar bel ağrısı dönemlerinde mutlaka doktora başvurmalı.Kamuoyunda her bel ağrısının bel fıtığı zannedildiğini hatırlatan Prof. Dr. Süzer, "Bel fıtığında bel ağrısı görülür fakat her bel ağrısı bel fıtığı anlamına gelmez. Zorlamalara veya ani hareketlere bağlı olarak bel kaslarımızda meydana gelen spazm en sık görülen bel ağrısı nedenlerinden birisidir. Bunun dışında, omurlarımız arasında yer alan "disk" dediğimiz yapılar yaş ilerledikçe dejenere olurlar ve içlerindeki su miktarı azalınca bel ağrısına yol açarlar. Ayrıca omurlarımızı birbirine bağlayan "faset" dediğimiz eklemlerden kaynaklanan problemler bel ve kalça ağrılarına yol açarlar." ifadelerini kullandı.İlaç tedavisi ve fizik tedavi ile ağrıları geçmeyen ve günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanan hastalarAyağında kuvvet azalması olan hastalar,Çekilen MR'da bir disk parçasının koparak sinire baskı yaptığının saptandığı hastalar,İdrar kaçırma şikâyeti başlayan hastalar...