Her an radara yakalanabilirsiniz

Trafikte radar sistemi baştan aşağı değişiyor. Mevcut sistemde günde 8 saat denetim yapan radar ekipleri, artık 24 saat esasına göre çalıştırılacak.



Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kazalarının neden olduğu kayıpların istenilen oranda azaltılamaması üzerine trafik denetimlerinde, yeni yöntemler uygulama kararı aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanı Muammer Güler'in onayladığı ''Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Eylem Planı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapacağı çalışmalar'' konulu genelgeye göre, 2020 yılına kadar trafik kazası sonucu ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor.

Bu hedefe ulaşılması amacıyla geçen yıl başlatılan çalışmalara rağmen trafik kazalarının neden olduğu kayıpların istenilen oranda azaltılamaması üzerine, mevcut denetim yöntemleri yeniden gözden geçirildi.

Son yıllarda meydana gelen trafik kazalarının analizini yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, ölümlü ve yaralamalı kazalara neden olan aşırı hız gibi trafik kuralı ihlallerinin, seyyar radar ikaz levhaları ve devamında ekiplerin bulunduğu bölgelerde yapılmadığını ancak bu levhaların ve trafik ekiplerinin olmadığı bölgelerde ise sürücülerin başta hız olmak üzere birçok trafik kuralını ihlal ederek, kazalara neden olduğunu belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riskini artırmak ve tüm karayolu güzergahlarında başta hız ihlali olmak üzere trafik kurallarına uyma alışkanlığını kazandırmak amacıyla radarla hız denetimlerinde kullanılan seyyar radar ikaz levhası uygulamasına son verdi.



24 saat denetim



Mevcut sisteme göre, günlük her bir radar aracıyla gündüz 5 saat, gece ise 3 saat olmak üzere toplam 8 saat hız denetimi yapan trafik birimleri, bundan sonra 24 saat hız kontrolleri yapacak.



Denetimin yüzde 50'si çevirmesiz



Hız denetiminin yüzde 50'lik bölümü, şehir içi ve dışı yollarda, gece ve gündüz seyir halinde çevirme ekibi olmadan, diğer yüzde 50'lik bölümü ise sabit ve çevirme ekibiyle birlikte yapılacak. Otoyollardaki denetimler de çevirme ekibi olmadan gerçekleşecek.



Sınırsız akaryakıt



Hız denetiminde görev alan radar ekiplerinde akaryakıt kısıtlamasına ise gidilmeyecek.



Trafik ışık ihlaline geçit yok



Özellikle şehir içerisinde ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarının yüzde 20'sinin de kavşaklarda geçiş hakkı ve kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandığı belirlendi. Bu ihlallerin tespiti için de bir taraftan teknolojik sistemler yaygınlaştırılacak, bir taraftan da bu sistemin olmadığı kavşaklarda ihbarlı denetim yöntemiyle denetlemeler yapacak.

Bu uygulamayla tüm ihlallerinin cezalandırılmasını hedefleyen Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kurallarına her zaman ve her yerde uyulmasını sağlamayı amaçlıyor.



Emniyet kemeri denetimleri artırılacak



Genelgeye göre, emniyet kemeri takma oranının ise 2015 yılına kadar şehir içinde yüzde 70, şehir dışında yüzde 90, 2020 yılında da şehir içinde yüzde 80'e, şehir dışında yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor.

Trafik Elektronik Denetim Sistemleri bulunan illerde, bu sistemler üzerinden emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimlerine ağırlık verecek olan trafik ekipleri, denetimlerini geçen yıla göre en az yüzde 10 oranında artıracak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm bu yeni uygulamalar için denetimlerin planlanması ve aylık kontrol programlarının hazırlanmasında uygun yer, zaman ve personel ile dengeli bir şekilde çalışma süresi planlayacak.