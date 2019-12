Her an hasta olabilirsiniz!

Yapılan incelemelere göre; belediye otobüsleri, internet kafeler ve hamamlar mikrop saçıyor.



Halkın yoğun olarak kullandığı umuma açık kullanım alanlarından olan belediye otobüsleri, internet kafeler, hamam ve cep telefonlarından alınan numuneler laboravutarlarda incelendi.



Araştırma sonucunda, insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde bakteriyeye rastlanıldı. Uzmanlar, alınacak basit önlemlerle bakteri üremesinin önüne geçilebileceği, ancak önlem alınmadığı takdirde glibal enfeksiyona zemin hazırlayacağına dikkat çekiyor.



Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı'ndan Biyologlar İsmail Hakkı Arık Habertürk’e yaptığı açıklamada, Sinan Çakmak ve Nahit Horasan tarafından yapılan "Umuma Açık Kullanım Alanları ve İnsanların Temas Ettiği Yüzeylerden Bulaşma Etkeni Bakteriler" konulu araştırma acı gerçeği bir kez daha otaya koydu.



Belediye otobüsleri, cep telefonları, hamam (sauna) ve internet kafelerden (maus, klavye, masa vb.) alınan 20 numune üzerinde araştırma yapıldı.



Toplu taşıma aracı olan belediye otobüslerinde insanların elle temas ettikleri yerler, cep telefonları, hamam, sauna v.b. yerlerde kullanılan terlikler, internet kafelerde kullanılan araç gereçlerin bakteri bulaşmasındaki rolünü tespit için yapılan araştırmada yoğun şekilde bakteriye rastlanıldı.



Araştırma kapsamında alınan numuneler bir saat içerisinde laboratuvara getirilerek, gerekli spesifik besiyerlerine analiz yöntemlerine uygun şekilde ekim yapıldı. Araştırma sonucunda halkın yoğun olarak bulunduğu umuma açık olan yerlerde kullanılan malzeme araç ve gereçlerin bakteri enfeksiyonu açısından rezervuar teşkil ettiği sonucuna varıldı.



Bakterilerin her ortamda bulunduğuna işaret eden uzmanlar, bunların birçoğunun zararsız olmasına rağmen bazılarının insanlar için çok tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor.



‘Otobüsler seferden önce dezenfekte edilsin’



Bu bakterilerin insandan insana, insandan hayvana veya hayvandan insana yayılabileceğini anlatan araştırmayı yürüten uzmanlar, insanın burnu, ağzı, elleri ve derisinin bakteri bulaşması açısından çok önemli olduğunu söyledi.



Çalışmada toplam bakteri miktarı, koliform, St.aureus, E.coli gibi bakteriler açısından numunelerin irdelendiğini anlatan Halk Sağlığı Laboravutar uzmanları, "Bu bakteriler her yerde bulunabildikleri gibi bazen yoğun olarak bulunduklarında çok zarar verdikleri bilinmektedir. Çalışmamızda laboratuvar ekim yöntemleri kullanılarak bakterilerin araştırılması yapılmıştır. Toplam 20 numuneden 6 adet farklı besiyerlerine ekimlerden sonra etüvde inkübasyonda çoğunda üreme görülmüştür. Toplum tarafından ortak kullanılan araç, gereç ve yerlerin bakteri bulaşmasında rezervuar olduğu bariz bir şekilde araştırmamızda görülmektedir. Halk sağlığı açısından önemli olan ve hayatımızın büyük kısmında bu tür yer araç ve gereçleri kullandığımız bir gerçektir. Bu gibi alanları temiz tutmak ve gerekirse örneğin hamamlarda terlik kullanımının yasaklanması veya dezenfektan kullanımının denetlenmesi, toplu taşıma araçlarının sefere çıkmadan önce dezenfektan maddelerle temizlenmesi, internet kafelerde cihazların her kullanıcı değiştiğinde dezenfekte edilmesi gibi basit önlemlerle toplum sağlığına çok büyük katkılar sağlanacaktır. Hatta gribal enfeksiyonların önlenmesi açısından topluma ağız burun maskesinin toplu yerlerde takılmasının önerilmesi gibi tedbirler büyük mali giderlere neden olan hastalıkları önleme açısından düşünülmeli." dedi.



Mikroorganizmaların yaptıkları enfeksiyonlar ve epidemiler nedeni ile bugün de insanlar ve toplumlar için büyük önem taşıdığını kaydeden Halk Sağlığı Laboratuvar yetkilileri, insanların mikroorganizmalardan ileri gelen hastalıklara karşı korunması için tedbirlerin alınmasının zaruri olduğunu açıkladı.



Enfeksiyon hastalıklardan toplumu ve insanları korumak için hastalıklara rezerv teşkil eden alanların temizlenmesinin şart olduğunu vurgulayan yetkililer, "Halk sağlığının önemi giderek daha da belirginleşmiştir. Ülkelerin sağlık politikalarının belirlenmesinde halk sağlığına yönelik çalışmaların ayrı bir yeri vardır. İleriye dönük faaliyetlerde bulunmak, ciddi ve kararlı adımlar atabilmek için sağlıklı bilgilerin elde edilmesi ve mevcut durumun objektif bir şekilde değerlendirilmesi ile mümkündür. Halk sağlığı alanında yapılan bilimsel çalışmaları gösteren çeşitli yayınlar mevcut ise de gelişen teknoloji ve bu teknolojik gelişmenin insan sağlığına etkileri araştırılması daima güncelliğini koruyacaktır" uyarısında bulundu.