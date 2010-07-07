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Yaşam

'Her an deprem olabilir'

TBMM Araştırma Komisyonu deprem raporunu tamamladı ve bazı bölgelerde her an deprem olabileceğini açıkladı.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- TBMM Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı. Komisyon, “Ülke nüfusunun yüzde 70’inin yaşadığı bölgelerde her an büyük bir deprem olabilir” tespiti yaptı


TBMM Deprem Araştırma Komisyonu her an büyük deprem olabileceği tespitinde bulundu. Raporda, “Nüfusu 1 milyonun üzerindeki 11 büyük kentimiz de dahil olmak üzere, ülke nüfusunun yüzde 70’inin ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75’inin kurulmuş bulunduğu bu bölgelerde her an büyük deprem olma olasılığı yüksektir” denildi. Raporda şu tespitler yer aldı:


* İmarda ‘afet’ konusu ihmal edilmiştir.

* İmar planlaması ve yapı üretimi, gerçek denetim biçimlerinden uzak kalmıştır.

* Kanun ve yönetmelikler yaptırıma sahip değil.

* İmar afları, ek imar yoğunlukları, tehlikeli madde stokları ciddi risk oluşturmaktadır.

* Zorunlu Deprem Sigortası kanunlaştırılamamış ve yaygınlaştırılamamıştır. Bu sistem, bugün hiçbir yönüyle risk azaltmaya katkı sağlamamaktadır.

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