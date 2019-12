-Her ailenin sosyal destek uzmanı olacak ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Her ailenin bir hekimi olduğu gibi her ailenin bir sosyal destek uzmanı olacağı büyük bir projenin şu anda planlanması aşamasındayız. Amacımız olaylar meydana gelmeden devlet olarak ailenin yanında olmak'' dedi. Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Başkan Bektaş ile yıllardır birlikte çalıştıklarını ve dostlukları bulunduklarını anlatan Şahin, ''Örgütlü hareketiniz için Türk ve Anadolu kadınları adına sizleri tebrik ediyorum. Bundan sonra yapılacak tüm çalışmalarda her alanda beraber olduğumuzu ifade etmek istiyorum'' dedi. Bakan Şahin, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yeni durumu hakkında misafirlerine bilgi verdi. Bakanlık olarak kadının hak mücadelesi konusunu 4 başlıkta takip ettiklerini belirten Şahin, ''Bunlardan birincisi eğitim, ikincisi istihdam, üçüncüsü fırsat eşitliği ve sonuncusu da şiddetle mücadele'' diye konuştu. Üçüncü sayfa haberlerinin manşete taşındığı bir Türkiye istemediklerini dile getiren Şahin, şunları söyledi: ''Bunun için yasal alt yapıda neler yapılabilir önce onun çalışmasını, talimatını verdik. Taslak oluştu bunu kamuoyu ile paylaştık. Son 10 günde Kadın Statüsü Genel Müdürümüzün ev sahipliğinde arka arkaya bunu tartışmaya başladık. Baro başkanlarını topladık, aile mahkemeleri hakimlerini topladık, 41 sivil toplum kuruluşu ile görüştük. Arkasından Türkiye'deki bütün kadın sığınma evlerinin yöneticilerini buraya topladık, kurultay yaptık. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları dahil, bütün belediyelerdeki yöneticileri davet edip görüşlerini aldık. Yasal altyapı oluştu, bu bir ekip çalışması. 1 Ekim'de Parlamento açıldığı zaman bu taslak tasarıya dönüşmüş olacak şu andaki hedefimiz bu.'' -Aile ve Sosyal Destek Uzmanı projesi- Toplumsal bir mücadele ile koruyucu ve önleyici faaliyetleri hayata geçirmek istediklerini kaydeden Bakan Şahin, Aile Sosyal Destek Uzmanı Projesi'ni çok önemsediklerini belirtti. Şahin, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: ''Her ailenin bir hekimi olduğu gibi her ailenin bir sosyal destek uzmanı olacağı büyük bir projenin şu anda planlanması aşamasındayız. Burada amacımız şu olaylar olmadan devlet olmadan ailenin yanında olmak, ailenin riskini yönetmek. Olabilecek tehlikeye önceden müdahale edip ne yapmak gerektiğini oluşturan yeni bir sisteme geçiyoruz. Uzman alacağız, uzmanlarımızı yetiştireceğiz sahaya göndereceğiz. Oradan gelen bilgileri yönetecek arama merkezlerimizi oluşturacağız. Uzman ekiplerimizin o aile için çözüm odaklı ne yapılabilir bunu ortaya çıkarmasını sağlayacağız. Her bir değişkeni kendi içinde kontrol edeceğimiz bir mekanizma oluşturacağız. Müsteşarımızın başkanlığında bu hızlı bir şekilde çalışmaya başladı.'' Aynur Bektaş da Bakan Şahin'e hayırlı olsun dileğinde bulunarak, Türkiye'nin değişik bölgelerinden kendisini ziyarete geldiklerini söyledi. Bektaş, Bakan Şahin'den sadece kadınlara yönelik bir ''can suyu kredisi'' ya da bir fon oluşturulması isteğinde bulundu. Kadınların işlerini büyütemediğini küçük kaldıklarını belirten Bektaş, ''Biz kadınların biraz daha finansa kolay erişmesini sağlayacak, tabii ki mantıklı olan projeye dayalı ama erkeklerden ayrı olarak sadece iş kadınlarına yönelik bir fon için sizden ön ayak olmanızı rica ediyorum'' dedi. Bektaş'ın konuşmasının ardından TOBB Genç Girişimciler Kurulu'ndan Gülden Yılmaz da yürüttükleri bir proje hakkında Bakan Şahin'e bilgi verdi. -Sorular- Bakan Şahin, toplantı sırasında bir gazetecinin ''Hayat kadınlarına sığınma evlerinde ayrı bir bölüm oluşturulması kriz yarattı. 'Ötekileştirmedir' denildi. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?'' şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: ''Ben basının kriz yarattığı bu manşeti kesinlikle kabul etmiyorum. Her bir fikir bizim için önemlidir. Biz onları dinlemeye ve oradan bir politika oluşturmaya çalışıyoruz. Her farklı fikri krize dönüştürüp manşet yapmanın da doğru bir habercilik olmadığını düşünüyorum. Biz iyi şeyler yapmaya çalışırken, 'hayır böyle değil' bir taraftan ne olmadığımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bu bizim de enerjimizi alan bir şey. Biz burada doğru bir model oluşturmaya çalışıyoruz. Ben her gittiğim şehirde kadınlarla, kadın sığınma evlerinde hem yöneticilerle hem orada yaşayan kadınlarla birebir konuştum. Oradakilerin en büyük sıkıntısı ihtisaslaşma. Olayı namus kavramına getirip hayat kadınlarıyla birleştirip böyle bir manşet çıkarmanın da hakikaten çok insafsızlık olduğunu düşünüyorum. İhtisaslaşma konusu önemli biz bunu yaşlılar için de düşünüyoruz. Alzheimer hastası bir yaşlı ile sağlıklı bir yaşlıyı bir arada tuttuğunuzda sağlıklıyı da hasta ediyorsunuz. Birinin rehabilitasyonu çok daha önemliyken diğerinin hukuki mücadelesi çok daha önemli oluyor. Büyük fotoğrafa baktığınızda bunları kendi içinde kategorize etmeye ve daha sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturmaya çalışırken böyle manşetin çıkmasını da doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Niyetimiz ve muradımız kategorize etmek ve her bir kategoriyi kendi içinde daha yaşanabilir daha güçlü kılacak modeller oluşturmaktır.'' ''Ankara Adliyesine başvuran imam nikahlı bir kadın, imam nikahlı olduğu gerekçesiyle savcılık tarafından korunma talebi reddediliyor, bu konudaki görüşünüzü öğrenebilir miyiz?'' sorusu üzerine Bakan Şahin, şöyle konuştu: ''Geldiğimiz gün itibariyle yaşam hakkını önemsedik. Bir kanun altyapısı oluşturmadan, yapısal değişimler köklü değişimler yapmadan sanki mücadele ediliyormuş da başarılamıyormuş gibi bir havanın oluşması doğru değil. Parlamento açıldığı zaman zaten bu yasal altyapı oluştuğunda imam nikahlı hanımlarımızı da koruyacağımız bir sistem oluşturuyoruz. Kanunun uygulanmasını genişletiyoruz. Aile mahkemesi hakimlerinin elini güçlendirecek terimler koyarak her kadınımızı koruyacak bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Yasal altyapı çıkmadan radikal dönüşümü yaptığımızı söylemek yanlış olur. Yasal altyapı oluşuna kadar o şehrin valisine koruma kararı alma yetkisi verdi İçişleri Bakanlığı, çok radikal bir değişiklik yaptı. Bu kararı yaklaşık 1 ay önce verdi. Ankara Valimizin ben bu konudaki hassasiyetlerini biliyorum. Kendisi gerekli müdahaleyi yapacaktır ben de gerekli takibi yapacağım. Bizim bu mücadelemiz topyekun bir mücadele, sabahtan akşama düzelecek bir alan değil.'' Şahin, ''Yargıtay geçtiğimiz günlerde bir karar verdi. 'Doğuran mı, büyüten mi?' şeklinde koruyucu aileye yönelik açılan bir dava kapsamında. Mahkeme biyolojik anneye verilmesini doğru buldu. Bu konudaki görüşünüz nedir?'' sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Daha önce koruyucu aile ve evlat edinmeyle ilgili bir gazetede çıkan haber üzerine biz tüzük değişimiyle ilgili kararımızı verdik, kamuoyu ile paylaştık. Tüzük değişimiyle ilgili kısmın bizim Bakanlık boyutunu hazırladık, Başbakanlığa gönderdik. Başbakanlık Danıştaydan görüş alacak. Danıştay Başkanımızı da aradık konunun önemine binaen görüşün hızlı bir şekilde verilmesiyle ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Şimdi Danıştaydan gelecek yanıta göre Başbakanlık tüzük değişimimizi hızlandıracak. Yargıtaydan gelen karar büyüten mi, doğuran mı? Ben de iki çocuk annesi olarak büyütmenin de büyük bir emek olduğunu, doğurmanın da kadına verilen önemli bir hak olduğunu düşünüyorum. Bu olaylarda makro baktığınız zaman verdiğiniz karar farklı sonuçlara götürebiliyor. Her bir olay kendi içerisinde farklı analiz edilmesi gerekiyor.''