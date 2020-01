Her ailenin bir sosyal destek uzmanı olacak

Türkiye'de günde 2 dolar geliri olan aile kalmadığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, günde 4 doların altında geliri olan ailelerin nüfusa oranının yüzde 2,8'e gerilediğini, 'her aileye sosyal destek uzmanı' uygulamasıyla bunun da ortada kaldırılacağını ifade etti. Babacan, "7-8 bin civarında uzmanı aile aile görevlendirerek bu sorunu çözüyoruz. Şu anda yasası Meclis'te, muhtemelen salı günü komisyonda görüşülmeye başlanacak" dedi.

Babacan, Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara Kent Ekonomileri Forumu’nda yaptığı konuşmada, ülkede mutlak yoksulluğu sıfırladıklarını söyledi.

"Türkiye'de günlük geliri 1 doların altında olan bir vatandaşımız kalmadı" diyen Babacan, 7 milyarı aşan dünya nüfusunun tam 1 milyarının günlük 1 doların altında gelirle yaşamaya çalıştığına dikkati çekti.

Babacan, "Biz de böyle bir şey yok. Günlük 2 doların altında bir gelirle yaşayan vatandaşımız da yok. Günlük 4 doların altında gelirle yaşamaya çalışan vatandaşlarımız ise yüzde 2,8'e geriledi. Bu rakam 2002 yılında yüzde 30'du" dedi.

Yüzde 2,8'lik kısmın da sosyal destek politikalarının vatandaşlara ulaşamamasından kaynaklandığına işaret eden Babacan, bu kişilerin net olarak bilinmesi durumunda söz konusu yüzdelik dilimin de sıfırlanacağını söyledi.

Bu doğrultuda Aile Sosyal Destek Projesini başlattıklarını kaydeden Babacan, şöyle konuştu:

"7-8 bin civarında uzmanı aile aile görevlendirerek bu sorunu çözüyoruz. Şu anda yasası Meclis'te, muhtemelen salı günü komisyonda görüşülmeye başlanacak. Nasıl ki her ailenin bir aile hekimi var, her ailenin bir de sosyal destek uzmanı olacak. O ailenin sorunlarını izleyecek, dolayısıyla her bir aile sosyal destek uzmanlarımıza birebir zimmetlenmiş olacak. Birebir bu sorumluluk zincirini oluşturarak da bu yüzde 2,8'i önümüzdeki birkaç yıl içerisinde sıfırlayacağımıza inanıyorum."

Babacan, 'aile' kurmamış olan yoksulların bu hizmet faydalanıp faydalanamayacağı konusunda ise bir açıklama yapmadı.