Her 7 kızdan 1'i 15'ine gelmeden evlendiriliyor







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Sabancı Vakfı - Uçan Süpürge Derneği’nin ‘Çocuk Gelinler’le ilgili 54 ilde anket ve yüz yüze görüşmelerle yaptığı ‘Çocuk Gelinler’ sosyal projesinin final toplantısı TBMM’de yapıldı. Çocuk evliliklere karşı mücadelede eylem planının belirlenmesi ve Türkiye’nin veri tabanının belirlenmesi için 6 ay boyunca yürütülen projenin ilk sonuçlarında Türk halkı evlilik yaşını yükseltirken, çocuk gelinlerde tablo hiç iyi değil.



Baba dayağı koca evinde de devam ediyor





18 yaş altı evlilikleri bazı bölge ve illere göre karnesi kötü. Diyarbakır ve bazı kentlerde çocuk gelinlerin oranı yüzde 50’ye dayanıyor.

İstanbul’da erken yaş evlilik oranı yüzde 23.1

Batı Marmara: 20.4

Ege Bölgesi: 27.3

Doğu Marmara: 23.3

Batı Anadolu: 25.5

Akdeniz: 27.1

Orta Anadolu: 37.1

Batı Karadeniz: 28.3

Doğu Karadeniz: 26.1

Kuzeydoğu Anadolu: 40.2

Ortadoğu Anadolu: 42.0

Güneydoğu: 41.6.



Bu sonuçlara göre, çocuk evlilikler Ortadoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Güneydoğu Bölgesi’nin bir gerçekliği olarak ortaya çıkıyor.

Her 7 kız çocuktan biri



Çocuk yastaki evlilik, gelişmekte olan ülkelerde toplam 600 milyon kadını tehdit ediyor. Her 7 kız çocuktan biri 15 yaşına gelmeden evlenmeye zorlanıyor. Eğer, bu manzara böyle devam ederse önümüzdeki 10 yıl içerisinde 100 milyon ‘çocuk gelin’ olacak. Bu da her gün 25 bin çocuğun evlenmesi anlamına geliyor.

Cinsel istismarı tetikliyor



Çocuk yaş evlilikleri, cinsel istismarı, aile içi şiddeti tetikliyor. Gebe kadınlarda ölüm oranı diğer yaş guruplarına oranla daha yüksek. Proje danışmanı, sosyolog Prof. Dr. Yıldız Ecevit, erken evlilik tanımının evrensel bir gerçeklik olduğuna dikkat çekti. Ecevit’in verdiği bilgilere göre, Afrika, Asya’da erken evlilik oranı çok yüksek. Hindistan ve Etyopya ilk sıralarda bulunuyor.

Evlilik yaş ortalaması 23.1



Çocuk gelinlerin vahim tablosuna karşın evlilik yaşında olumlu sonuçlar çıktı. Bölgeden bölgeye değişse de evlilik yaş ortalaması 23.1. Türk halkı 2001-2011 arasında yani 10 yılda evlilik yaşını bir yaş yukarı çekti.



Aile ve Sosyal Politikalar bakanı Fatma Şahin, TBMM kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonu Başkanı Azize Sibel Gönül, geçtiğimiz yasama döneminde erken evlilikleri araştıran komisyon başkanı Öznur Çalık, CHP ve BDP milletvekillerinin de katıldığı “Çocuk Gelinler Projesi” toplantısında Uçan Süpürge Derneği’nin proje çalışanları çok sayıda STK’lar katıldı.

