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Sağlık

Her 6 kişiden biri kronik böbrek hastası

Türkiye'de yetişkin her 6 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı bulunuyor.

10 Mart 2009 02:00

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Çamsarı, Türkiye'de yetişkin her 6 kişiden birinin kronik böbrek hastası olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Çamsarı, yaptığı yazılı açıklamada, böbrek hastalıklarının son 20-30 yılda arttığını, hastalığın artışına dikkati çekmek amacıyla her yıl mart ayının ikinci perşembe gününün "Dünya Böbrek Günü" ilan edildiğini belirtti.

Türk Nefroloji Derneği'nce Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle Türkiye'de 15 bin gönüllü üzerinde CREDİT isimli büyük kitle araştırması yapıldığını bildiren Prof. Dr. Çamsarı, araştırma sonucunda, böbrek hastalıklarının ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğinin anlaşıldığını vurguladı.

Prof. Dr. Çamsarı, çeşitli derecelerdeki kronik böbrek hastalığının toplumun yüzde 17.5'inde var olduğunun ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Araştırmanın ilk sonucunda toplam 8 milyon kişinin değişik derecelerde böbrek hastalığı bulunduğu anlaşılmıştır. Bu durumda Türkiye'de yetişkin her 6 kişiden birisinde kronik böbrek hastalığı bulunmaktadır.

Yetişkin her 18-19 kişiden birisinde kritik düzeyde böbrek hastalığı var. Bu, gelecek yıllarda ne kadar ciddi sorunlarla karşılaşacağımızın önemli bir göstergesidir."

(AA)

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