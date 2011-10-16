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Sağlık

Her 6 'cep'in birinde E. coli bulundu

Araştırmacılar 12 İngiliz kentinde cep telefonları ile kişilerin ellerinden 400'e yakın örnek topladılar

16 Ekim 2011 03:00

T24 - Londra'daki Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi ile Londra Üniversitesi'nden araştırmacılar, 'her altı cep telefonundan birinde dışkı bulgusuna rastlandığını' açıkladılar.


Araştırmacılar 12 İngiliz kentinde cep telefonları ile kişilerin ellerinden 400'e yakın örnek topladılar.


Cep telefonlarının yüzde 16'sında, ellerin de yüzde 16'sında, insanların bağırsaklarında bulunan E. coli (Escherichia coli) bakterisi saptandı.


E. coli bakterisinin en fazla cep telefonunda görüldüğü kent, yüzde 41 ile Birmingham çıkarken, eldeki E. coli bakterisine en fazla rastlanan kentin, yüzde 28 ile Londra olduğu belirlendi.


Londra Hijyen Fakültesinden Dr. Val Curtis, yapılan çalışmanın Kuzey ve Güney İngiltere'de temizlik konusuna yaklaşım farklılıklarını ortaya çıkardığını kaydetti.


Dr. Curtis, "Kuzeye gittikçe ellerin ve cep telefonlarının daha fazla bakteri barındırdığını gördük. Belki bakteriler daha soğuk ve yağışlı iklimlerde daha çok yaşıyor ya da kuzeyde insanlar ellerini daha az yıkıyor." dedi.


Uzmanlar cep telefonları ve ellerde saptanan E. coli bakterisi türlerinin çoğunun, önemli bir hastalığa yol açmayacağını belirtiyorlar.


Araştırmayı yapan uzmanlar, birçoklarının tuvalete gittikten sonra ellerini yıkamadığına ya da ellerini doğru ve yeterince uzun süre yıkamayı bilmediğine dikkat çekiyor.


Londra Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Fakültesi'nin araştırması, yarınki "Küresel El Yıkama Günü"nü kamoyuna daha fazla duyurmak amacıyla yayımlandı.

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