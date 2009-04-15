Her 5 kişiden biri guatrlı

Türkiye Anne Çocuk Sağlığı Vakfı (TAÇSAV) Prof. Dr. Hasan Acar, Türkiye'de her 5 kişiden birinde guatr hastalığının görüldüğünü, Yozgat pilot bölge olmak üzere 8 ilde guatr hastalığı ile ilgili sağlık taraması yapacaklarını bildirdi.



Acar, yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yılın bir konuya ithaf edildiğini, 2009'un da "Sağlık Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlattı. Bu kapsamda birçok vakfın yurt çapında projeler düzenlediğini, kendilerinin de TAÇSAV olarak, Bozok Üniversitesi ve Yozgat Valiliği işbirliği ile çok büyük bir proje hazırladıklarını kaydeden Acar, Yozgat merkezden başlamak üzere tüm ilçelerde ve köylerde yaklaşık 300 bin nüfusta guatr taramaları yapacaklarını ifade etti.



Acar, şöyle dedi:



"Bu, bir defada yapılmış, dünya çapında büyük bir proje olacak. Ülkemiz dünyada guatr hastalarının en çok bulunduğu ülkelerden birisi. Türkiye Akdeniz kuşağında bulunuyor ve hemen hemen 5 kişiden birinde guatr var. Özellikle Yozgat ve civarında 3 kişiden birinde bu hastalık mevcut. Guatr hastalığı gerçekten önemli bir halk sağlığı sorunu. Münferit olarak Türkiye'de en çok görülen hastalık diyebiliriz. Zehirli tipleri, kanser oluşumu yüksek olan 'modüllü guatr' tipleri çok büyük önem arz ediyor. Bu türlerinde istikrarlı bir şekilde tedavi

gerekli. Bu tür guatrların kanser riski yüksek olmakla beraber, yüzde 100 tedavisi olan bir hastalık olarak tanımlıyoruz."



Projenin temel amacının hastalığın "farkındalığını artırmak" olduğunu kaydeden Acar, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Boyunda yutkunma ile hareket eden bir kitle görüldüğünde, bizde derhal 'guatr şüphesi' uyandırmalıdır, en yakın sağlık merkezine gitmemiz gerekmektedir. Burada yapılacak basit testlerle guatrın önemli dediğimiz zehirli ve kanser tipi olup olmadığı çok rahatlıkla bir kaç saat içerisinde anlaşılmaktadır. Böylece gecikmemiş ve çok önemli bir hastalıktan korunmuş oluruz."



8 ilde sağlık taraması



TAÇSAV Başkanı Acar, hazırlanan proje kapsamında Yozgat, Trabzon, Samsun,

Ordu, Tokat, Antalya, Hatay ve Adana'da guatrla ilgili sağlık taraması yapacaklarını, bu iller arasında Yozgat'ın "pilot bölge" seçildiğini kaydetti.



Acar, "Yozgat'ta bu proje tam olarak en az 1 yıl süreyle devam edecek ve bu sorunun kökünü Yozgat'ta kazıyacağımıza inanıyorum" dedi.



Birçok sektörün bir arada iş birliği yaparak, tanıdan, tedavinin sonuna kadar gidilecek bir projeyi hayata geçireceklerini bildiren Acar, "Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bu konuda uzmanlaşmış bir merkez kurmak üzereyiz. Bu sayede Yozgat halkımız dünyanın en ileri teknolojili tedavilerini rahatlıkla üniversitemiz hastanesinde görebilecekler. Yaklaşık bir kaç ay sonra hastanemiz açılacak, hastalarımız büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacaklardır" diye konuştu.



(AA)