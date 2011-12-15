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Yaşam

Her 5 kadından biri tecavüz kurbanı

Amerika'da yaşayan her 5 kadından birinin tecavüze uğradığı bildirildi.

15 Aralık 2011 02:00

T24 - ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC) yayınladığı raporda, ABD'de yaşayan kadın nüfusun yüzde 20'sinin en az hayatında 1 kez tecavüze uğradığı bildirildi. 

Merkezin, bu konuda ilk kez yaptığı araştırmada, tecavüz mağdurlarının yüzde 80'inin 25 yaşından önce tecavüze uğradığı belirlendi.  

Kurbanların yüzde 50'sine mevcut veya daha önce birlikte yaşadığı kişi tarafından tecavüz edildiği belirtilen raporda, 8 kadından birinin de kendi aile üyesinin tecavüzüne maruz kaldığı belirtildi. 

Araştırmaya katılan her yedi erkekten biri, birlikte yaşadığı kişi tarafından ciddi fiziksel şiddete maruz kaldığını, 71 erkekten biri de tecavüze uğradığını söyledi. 

Tecavüzlerin, Alaska, Oregon ve Nevada eyaletlerinde en yüksek düzeyde olduğu kaydedildi. 

ABD'de, cinsel şiddete bağlı sağlık sorunlarını araştıran 'Ulusal Eş ve Cinsel Şiddet Anketi'ne 18 bin 49 kadın ve erkek katıldı.  



 

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