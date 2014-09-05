Her 40 saniyede bir kişi intihar ediyor

2020 itibarıyla intihar oranlarını yüzde 10 azaltmayı hedefleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hazırladığı kapsamlı çalışmada dünyada her 40 saniyede bir kişinin intihar ettiği vurgulandı. Sadece 28 ülkenin ulusal intihar önleme stratejisine sahip olduğu uyarısında da bulunulan raporda, intihar 'büyük bir kamu sağlığı sorunu' olarak tanımlandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, intihar konusunda dünya çapındaki son 10 yıllık araştırma ve verilerin incelendi raporda şu sonuçlara varıldı;

Her yıl 800 bin dolayında kişi kendisini öldürüyor.

İntihar 15-29 yaşları arasındaki gençlerde en büyük ikinci ölüm nedeni

70 yaşın üzerindekilerde intihar oranları daha yüksek

İntihar sonucu ölümlerin dörtte üçü düşük ve orta gelirli ülkelerde

Daha zengin ülkelerde intihar eden erkeklerin sayısı kadınların üç katı.

DSÖ'nün çalışmasında ateşli silahlar ve zehirli kimyasallara erişimi kısıtlamanın intihar oranlarını düşürdüğü kaydediliyor. Ayrıca intihar oranlarını azaltmak için ulusal bir stratejinin uygulamaya konmasının işe yaradığı, ancak çok az sayıda ülkenin böyle bir strateji geliştirdiği vurgulanıyor.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Margaret Chan, "Bu rapor çok uzun süredir tabu olarak görülen bir kamu sağlığı sorununa karşı harekete geçilmesi çağrısı yapıyor" dedi.

Sosyal tabu

Akıl hastalıklarının tabu olarak görüldüğü ülkelerde bu durumun insanların profesyonel yardım aramaktan caydırdığı ve böylece intihara yol açabildiği biliniyor.

DSÖ raporunda intiharların medyada ele alınış biçimi de eleştirildi ve bu noktada ünlü Hollywood yıldızı Robin Williams'ın ölümüyle ilgili yayımlanan detaylar örnek verildi. Raporda, daha önce intihar girişiminde bulunan kişilere daha fazla yardım edilmesi çağrısı da yapıldı.

DSÖ'nün Akıl Sağlığı ve Madde Bağımlığı bölümünden Dr.Alexandra Fleischmann ise "İntiharı önleme konusunda bir ülke ne durumda olursa olsun, yerel düzeyde, küçük ölçekli olsa da etkin önlemler alınabilir" yorumunu yaptı.