Her 4 kişiden 3'ü halka açık yerlerde telefonla konuşanlardan rahatsız

T24 – Yapılan araştırmalara göre Türk halkının yüzde 75’i halka açık alanlarda telefonda yüksek sesle konuşulmasından rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Intel’in araştırmasına göre; her 3 kişiden biri bazı halka açık alanlarda mobil cihazların kullanımıyla ilgili yasaklar getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Cep telefonu kullanımında görgü kurallarına uyulmaması yurttaşların yüzde 56’sında gerginlik yaratıyor.

Mobil teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasıyla yeni davranış kuralları da ortaya çıktı. Birçok kişinin tolerans düzeyi arttı, bazıları ise dayanamayıp kavgaya bile tutuşur hale geldi.

Intel’in Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkede gerçekleştirdiği ‘Mobil Etiket Araştırması’na katılanların yüzde 61’i mobil cihaz kullanımına bazı kurallar getirilmesi gerektiğini savunuyor. İnsanlar yemek masasında akıllı telefon ya da dizüstü bilgisayarları görmek istemiyor. Türk halkının mobil cihazların kullanımıyla ilgili en önemli şikâyeti halka açık alanlarda telefonda yüksek sesle konuşulması (yüzde 75). Bunu sırasıyla, araç kullanırken mesaj veya yazı yazmak (yüzde 69), rahatsız edici zil sesleri/halka açık alanlarda sesi çok fazla açmak (yüzde 67), mesaj veya yazı yazarken çevrede olup bitene veya sohbete karşı ilgiyi kaybetmek (yüzde 63), başkalarıyla birlikteyken mesaj veya yazı yazmak (yüzde 59) izliyor.

Mobil cihaz kullanımında görgü kurallarına uyulmaması Türk halkının yarıdan fazlasında (yüzde 56) gerginlik yaratıyor. Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 35’i mobil cihazların yemek masasında, yüzde 24’ü arkadaşlarla akşam eğlenirken yüzde 16’sı ise yatakta kullanılmasını rahatsız edici buluyor.