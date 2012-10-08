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Sağlık

Türkiye'de her 4 kişiden 1'nin ruh sağlığı bozuk

Türkiye'de sağlık ocaklarından destek alan her dört kişiden biri ruh sağlığı konusunda yeterli tedavi hizmeti alamıyor

08 Ekim 2012 18:07

Türkiye Psikiyatri Derneği 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında ''ruh sağlığını geliştirmek ve psikiyatrik hizmetlerin gelişmesini sağlamak amacıyla'' bir kampanya başlattı. Bu kapsamda paylaşılan verilere göre, her 4 kişiden biri hayatının bir döneminde ruhsal rahatsızlıktan etkileniyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü kapsamında ''ruh sağlığını geliştirmek ve psikiyatrik hizmetlerin gelişmesini sağlamak amacıyla'' bir kampanya başlattı. Ruh sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmak ve modern çağın bu en derin rahatsızlıklarına dikkat çekmeyi amaçlayan kampanyanın başlangıcında bir dizi veri de açıklanacak.

Günümüzde her 4 kişiden biri hayatlarının bir döneminde ruhsal hastalıktan etkilendiği belirtiliyor. 75 yaşına gelmiş kişilerde ise bu oran yüzde 50'nin üzerinde.

Dünya üzerinde ise 450 milyonu aşkın kişi ruh sağlığı problemi yaşıyor. 20 milyon kişi bu sorun nedeniyle yardım alıyor.

Türkiye'de ise sağlık ocaklarından destek alan her dört kişiden biri ruh sağlığı konusunda yeterli tedavi hizmeti alamıyor.

En sık görülen ruhsal hastalıklar arasında depresyon, alkol kullanımı, davranış bozukluğu, şizofreni yer alıyor.

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